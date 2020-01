Schalkes Innenverteidiger Salif Sané: „Ich bin bald zurück“

Inzwischen sind neun Spieltage in der Fußball-Bundesliga vergangen, die der FC Schalke 04 ohne Salif Sané bestreiten musste. Der Innenverteidiger hat sich damals, am 3. November des vergangenen Jahres, beim 3:2-Erfolg beim FC Augsburg einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus im linken Knie zugezogen – nach einem unglücklichen Zusammenprall mit FCA-Stürmer Florian Niederlechner.

Glück im Unglück für Salif Sané: Die Bänder blieben heil

Schalke- Verteidiger Salif Sané liegt verletzt am Boden. Torwart Alexander Nübel versucht ihm zu helfen. Foto: Getty

Nachdem der Nationalspieler Senegals, der mit seinem Team beim Afrika-Cup 2019 erst im Finale an Algerien scheiterte (0:1), nur einen Tag später operiert worden ist, schuftet er für sein Comeback. „Die Reha läuft gut, ich bin bald zurück“, sagt Salif Sané auf schalke04.de. Immerhin hatte der Defensiv-Mann der Königsblauen bei seiner Verletzung insofern Glück, als das Kreuz-, das Innen- und das Außenband nicht beschädigt worden sind.

Noch kann Salif Sané Schalke nicht wieder helfen

Die aktuelle personelle Situation in der Schalker Defensive gefällt Salif Sané auch nicht. Benjamin Stambouli (Bruch des rechten Fußwurzelknochens) ackert ebenfalls für seine Rückkehr, während Jonjoe Kenny, Ozan Kabak und Matija Nastasić bekanntlich allesamt krank beim Dienstag-Training fehlten (die Mittwoch-Einheit fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt). Aber er kann längst noch nicht helfen und wird am Freitag im Spiel bei Hertha BSC (20.30 Uhr/DAZN) wie auch noch in einigen weiteren Partien nur Zuschauer sein.

Das Schalke-TV-Team hat Salif Sané während dessen Reha begleitet. Die Bilder zeigen den 29-Jährigen unter anderem auch auf dem Spinning-Rad sowie bei Kraftübungen mit dem Gummiband. „Ich bin froh, wenn ich endlich wieder mit dem Ball arbeiten darf“, sagt Salif Sané, der während seiner Übungen direkt auf die Trainingsplätze der Königsblauen schaut und dabei ein komisches Gefühl hat. „Ich vermisse“, erzählt er, „den Platz und das Spiel.“ Aber er steigere täglich sein Programm und mache gute Fortschritte, sagt er.

Wann genau Salif Sané trotz aller Maloche allerdings wieder für den FC Schalke 04 spielen kann, ist momentan noch etwas ungewiss. „Er liegt mit allem, was er gemacht hat, im Zeitplan. Er läuft sogar schon wieder auf einem Laufband mit Gewichtsminimierung. Das geht relativ problemlos“, hat Schalkes Cheftrainer David Wagner vor knapp zwei Wochen gesagt. „Der Fahrplan, dass er im März einsatzfähig ist, kann aufrechterhalten werden.“