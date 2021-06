Schalkes Idirizi gratuliert Rashica nach dem 2:1 als Erster

Klagenfurt. Schalkes Blendi Idrizi steht auch in seinem zweiten Länderspiel für den Kosovo in der Startelf. 2:1 über Malta im österreichischen Klagenfurt.

Zweites Länderspiel, zum zweiten Mal in der Startelf, zweiter Sieg: Blendi Idrizi vom FC Schalke 04 und der Kosovo haben sich am Freitagabend im österreichischen Klagenfurt in der Freundschaftspartie gegen Malta mit 2:1 (1:1) durchgesetzt. Dabei stand der Aufsteiger der Königsblauen, der die Saison nach 31 Regionalliga- mit drei Bundesliga-Spielen und einem Tor beim 4:3 gegen Eintracht Frankfurt beendet hat, 90 Minuten auf dem Rasen des Wörthersee-Stadions.

Nachdem der Kosovo bei Blendi Idrizis Debüt in der A-Nationalmannschaft in der Hauptstadt Priština am Dienstagabend mit 4:1 gegen San Marino gewonnen hatte, mühte sich die Mannschaft des Schweizer Trainers Bernard Challandes diesmal etwas mehr. Erst in der 84. Minute schaffte Milot Rashica vom Schalker Mit-Absteiger SV Werder Bremen mit seinem zweiten Tor in dieser Partie den 2:1-Siegtreffer. Erster Gratulant war Blendi Idrizi.

Schalkes U-23-Team erwartet zum letzten Saisonspiel den SC Preußen Münster

Nach 19 Minuten hatte Milot Rashica, der in Bremen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 besitzt, aber nach übereinstimmenden Medienberichten als heißer Zugang bei Eintracht Frankfurt gehandelt wird, jetzt auch sogar auf dem Zettel des Deutschen Meisters FC Bayern München stehen soll und dank einer Ausstiegsklausel (15 Millionen Euro) wechseln könnte, den Kosovo mit 1:0 in Führung gebracht. Allerdings schafften die Malteser kurz vor der Pause den Ausgleich, nachdem Shaun Dimech vom Hauptstadt-Klub FC Valletta getroffen hatte, und waren nach der Pause drauf und dran, sogar das 2:1 nachzulegen.

Während sich Blendi Idrizi nun auf ein paar Tage Urlaub freuen darf, müssen seine U-23-Teamkollegen des FC Schalke 04 am Samstag (5. Juni) noch einmal ran. Im letzten Regionalliga-Saisonspiel trifft die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling auf den Tabellendritten SC Preußen Münster. Die Partie, bei der 500 Zuschauer im Parkstadion sein dürfen, wird um 14 Uhr angepfiffen. (AHa)

