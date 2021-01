Schalkes Hoppe nach Gala-Vorstellung überwältigt: „Mir fehlen die Worte“

Gelsenkirchen. Drei Tore erzielte der 19-jährige Matthew Hoppe gegen Hoffenheim. Realisieren konnte der Schalker das nach Abpfiff noch nicht.

Den 9 Januar 2021 wird Matthew Hoppe wohl so schnell nicht vergessen. In seinem fünften Bundesligaspiel gelang dem 19-jährigen US-Amerikaner sein bislang größtes Spiel. Drei Tore erzielte der Stürmer beim so wichtigen 4:0-Sieg der Schalker gegen die TSG Hoffenheim. Für Schalke war es der erste Dreier nach zuletzt 30 Bundesligaspielen ohne Sieg.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

So richtig realisieren konnte der Mittelstürmer die Geschehnisse der 90 Minuten kurz nach dem Abpfiff noch nicht. Als der Teenager beim TV-Sender Sky zum Interview erschien, grinste er breit und sagte: „Ich bin so glücklich, mir fehlen die Worte.“

Technisch höchst anspruchsvoll vollendete der US-Amerikaner gegen die Hoffenheimer mal mit dem linken, mal mit dem rechten Fuß. Auf die Frage, welches Tor das einfachste für ihn war, sagte er : „Das erste war wohl das Leichteste, weil der Instinkt da war, es so zu machen.“ Nach Vorlage von Amine Harit überlupfte Hoppe TSG-Torwart Oliver Baumann.

Schalkes Matthew Hoppe: „Wollen alles tun, um die Klasse zu halten“

Besonders freute sich Hoppe allerdings, dass die Schalker endlich wieder gewinnen konnten. „Das Team hat 90 Minuten lang gekämpft“, sagte er. „Das ist unglaublich zu sehen. Wir wollen jetzt weiter Kämpfen und alles tun, um die Klasse zu halten.“

Einen Anteil am starken Schalker Auftritt hatte auch Neuzugang Sead Kolasinac. Der 27-Jährige ist bis Saisonende vom FC Arsenal ausgeliehen. „Er ist ein Leader auf und abseits des Platzes“, lobte Hoppe seinen Teamkollegen. „Er ist jemand, der vorangeht, an dem sich die Mannschaft orientieren kann.“ (fs)