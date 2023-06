Schalkes erstes Testspiel gegen SC Spelle-Venhaus live im Stream

Gelsenkirchen. An diesem Samstag bestreitet der FC Schalke 04 sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf den Zweitligastart. Um 15 Uhr geht es los im Stream.

Nun wird es ernst, der FC Schalke 04 bestreitet sein erstes Testspiel. Gegner und Gastgeber im Emsland ist am Samstag ab 15 Uhr der SC Spelle-Venhaus. Der Klub geht in der anstehenden Saison 2023/2024 in der Regionalliga Nord an den Start. Zuletzt feierten die Emsländer die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen. Zudem war ihnen der Einzug ins Endspiel des Verbandspokals geglückt.

Hier geht es zur Übertragung

Der Stream aus dem Getränke-Hoffmann-Stadion startet kurz vor Spielbeginn um 15 Uhr. Das Stadion des Viertligisten wird mit 4000 Zuschauern ausverkauft sein. Damit tritt Schalke in die Fußstapfen von Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sorgten zuletzt 2016 erstmals für eine „volle Hütte“ im Rahmen eines Testspiels.

Schalke: Euphorie der Fans ist groß

Während Schalke sich bedingt durch einige Ab- und Zugänge erst wieder finden muss, hat der SC Spelle-Venhaus eine eingespielte Mannschaft. Der Kern des Teams spielt schon seit mehreren Jahren zusammen. „Einige waren sogar schon zu Bezirksliga-Zeiten dabei“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte. „Die mannschaftliche Geschlossenheit ist unsere größte Stärke.“

Euphorie herrscht also im Emsland – und auf Schalke? Der erneute Abstieg aus der Bundesliga hat im Umfeld von Schalke 04 für kein großes Wehklagen gesorgt. Vielmehr ist die Stimmung schon wieder äußerst positiv, die Fans haben tierisch Lust auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga. Davon zeugen nicht zuletzt die schnell verkauften 40.000 Dauerkarten. Zu Beginn der Woche starteten die Schalke unter Trainer Thomas Reis dann auch in die Vorbereitung - und die Euphorie war spürbar. 2400 Fans hatten sich am Trainingsgelände versammelt - eine stolze Zahl.

Mehr News zu Schalke 04:

