Gelsenkirchen. An den ersten Aufstiegskapitän können sich wenige Schalker erinnern. Es war 1982 Norbert Janzon. Wir haben ihn gefunden und mit ihm gesprochen.

Als Norbert Janzon im Sommer 1981 zum FC Schalke 04 kam, war das für ihn ein kleiner Schock. Vier Jahre lang hatte er für den FC Bayern München neben Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge gespielt, war gerade erst als Stammspieler zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister geworden und plötzlich stand ein Wechsel ins Ruhrgebiet an. Inzwischen, mit 71 Jahren, kann Janzon, Schalkes erster Aufstiegskapitän, über seine ersten Empfindungen schmunzeln. Spricht nur in höchsten Tönen von seiner Zeit in seinem Wohnort Gladbeck. Doch am Anfang...