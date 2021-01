Schalke Schalkes Chef-Ausbilder Elgert: Was mich an Hoppe überrascht

Gelsenkirchen. Matthew Hoppe war der Matchwinner beim 4:0 von Schalke 04 gegen Hoffenheim. Norbert Elgert erzählt mehr vom Shootingstar.

Schalkes 4:0-Erfolg gegen Hoffenheim war auch ein Erfolg der Knappenschmiede: Mit Ralf Fährmann, Sead Kolasinac und Matthew Hoppe hatten drei auf Schalke ausgebildete Spieler einen großen Anteil daran. Norbert Elgert hat ihnen nach dem Sieg zu ihren Leistungen gratuliert.

Besonders im Blickpunkt stand natürlich Matthew Hoppe (19), dem in seinem erst fünften Bundesligaspiel drei Tore gelangen - und der damit auch Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert positiv überraschte; “Ich habe mich wahnsinnig für den Jungen gefreut”, so Elgert am Sonntag im Gespräch mit der WAZ: “Aber ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen: Das habe ich schon immer gewusst. Das Potenzial bei Matthew war zwar immer zu erkennen, aber diese Leistungsexplosion und diese Kaltschnäuzigkeit im Abschluss waren so nicht zu erwarten. Da hat unser Trainer ein sehr gutes Händchen bewiesen.”

Elgert kennt Hoppe aus einem gemeinsamen Jahr in der U19. Der US-Amerikaner war im Sommer 2019 von der Barca-Academy in den USA in die Schalker A-Jugend gewechselt. Elgert erinnert sich: “Er kam aus Kalifornien und hat sich vier Tage im Training bei uns vorgestellt - da hat er uns absolut überzeugt. In der Saison brauchte er dann aber sehr lange - was in diesem Alter und bei so einem Wechsel vollkommen normal ist -, auch um sich an unsere Anforderungen, Trainingsumfänge und Intensitäten zu adaptieren und zu gewöhnen.”

Elgert und Schalke-Shootingstar: Fleißiger Junge

Elgert beschreibt Hoppe als “sehr anständigen fleißigen Jungen”, dem aber zunächst die Qualität im Abschluss gefehlt habe: “Am Anfang hat Matthew bei uns nicht allzu häufig getroffen, sich wahrscheinlich zu viel Druck gemacht.” In der U19-Bundesliga gelangen Hoppe nur drei Tore in 17 Spielen. Schalkes Chefausbilder erinnert sich aber an ein Pokalspiel in Ingolstadt, in dem Hoppe zwei Tore gelangen: “Und eines war exakt so wie sein erstes Tor gegen Hoffenheim. Dieses Tor war also absolut kein Zufall.”

Elgert nennt den 1,91 Meter großen Mittelstürmer “körperlich sehr belastbar, technisch gut und mit einer ordentlichen Geschwindigkeit.” Hoppe sei eher ein Rechtsfuß, der aber auch mit links eine gute Technik habe - die ersten beiden Tore gegen Hoffenheim gelangen dem US-Boy mit dem linken Fuß. “Verbessern muss er sich vor allem im Kombinationsspiel, im Kopfball und bei der Abschlusskonstanz”, erklärt Elgert: “Aber das ist auch gut so: Matthew hat in vielen Bereichen noch Luft nach oben.” Ob Hoppe sich auf Dauer in der Bundesliga durchsetzen kann? Elgert: “Das weiß jetzt noch keiner. Aber ich halte es für möglich.”

Elgert über Schalke: Guter Tag für die Knappenschmiede

Schalkes Chef-Ausbilder hat schon viele Talente gesehen - er weiß, was jetzt kommt: “Man muss aufpassen, dass der Schalke-typische Hype jetzt nicht zu groß wird, nach drei Toren in einem Spiel ist die Fallhöhe groß. Man darf die Erwartungshaltung an ihn jetzt nicht zu hoch schrauben.” Deswegen begrüßt es Elgert auch, dass Schalke weiterhin einen neuen Stürmer verpflichten will und jetzt nicht allein auf die Karte Hoppe setzt: “Wir müssen und werden sicherlich noch etwas tun, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu erhöhen - es geht um verdammt viel.”

Daher hat sich Elgert am Samstag auch so sehr über die gelungene Rückkehr von Sead Kolasinac gefreut, der 2012 sein Kapitän beim Gewinn der Deutschen U19-Meisterschaft war. Elgert: “Der Tag hat auch gezeigt, wie wichtig die Knappenschmiede für Schalke 04 war und ist. Ralf Fährmann hat ganz stark gehalten, es gab einen großen Seo-und-Trainer-Effekt und die herausragende Leistung von Matthew Hoppe.”