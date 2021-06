Schalkes Blendi Idrizi debütiert und erlebt eine Muriqi-Gala

Priština. In seinem ersten Länderspiel für die A-Nationalmannschaft des Kosovo feiert Schalkes Aufsteiger Blendi Idrizi einen 4:1-Sieg über San Marino.

Zum ersten Mal dabei und gleich in der Startelf. Blendi Idrizi vom FC Schalke 04, der dank seiner drei Einsätze in den letzten drei Bundesliga-Saisonspielen der Königsblauen auf sich aufmerksam gemacht hatte, feierte am Dienstagabend sein Debüt für die A-Nationalmannschaft des Kosovo. Dabei erlebte der 23-Jährige im Freundschaftsspiel gegen San Marino einen 4:1 (2:0)-Sieg.

Bernard Challandes, der 69-jährige Schweizer Trainer des Kosovo, bot Blendi Idrizi im Stadiumi Fadil Vokrri im offensiven Mittelfeld auf und schenkte dem Schalker, der beim 4:3-Erfolg über Eintracht Frankfurt auch seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt und zuvor in 31 Regionalliga-Partien für die Schalker U-23-Fußballer sechsmal getroffen hatte, 82 Minuten lang das Vertrauen.

Vedat Muriqi von Lazio Rom freut sich über seine vier Treffer

Ein viel Bekannterer, Milot Rashica vom SV Werder Bremen, saß nur auf der Bank des Kosovo. Acht Minuten vor dem Spielende musste Blendi Idrizi seinen Platz dann für Valmir Sulejmani von Hannover 96 räumen. Der Mann des Spiels in Priština war aber Vedat Muriqi, der beim Serie-A-Verein Lazio Rom einen Vertrag bis 2025 besitzt, aber keine glückliche Saison hinter sich hat.

Vedat Muriqi (rechts) – hier im Trikot von Lazio Rom gegen Roger Ibanez von AS Rom in der Serie A – hat beim 4:1-Sieg des Kosovo über San Marino alle vier Treffer erzielt. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Es ist ein extrem gutes Gefühl nach diesem schwierigen Jahr bei Lazio“, hat der 27-jährige Mittelstürmer nach dem Schlusspfiff gesagt, „und ich freue mich, dass ich diese vier Tore erzielt habe.“ Getroffen hatte er in der 28., 45., 46. und per Foulelfmeter in der 76. Minute, während David Tomassini (SS Murata) in der 85. Minute San Marinos Ehrentor gelungen war.

Der Kosovo trifft am Freitag im Wörthersee-Stadion auf Malta

Übrigens: Vedat Muriqi, der im September des vergangenen Jahres für eine Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro von Fenerbahçe Istanbul zu Lazio Rom gegangen ist, wird auch als möglicher neuer Mann bei den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gehandelt – auf Leihbasis.

Zu seinem zweiten Länderspiel in der A-Nationalmannschaft des Kosovo könnte Schalkes Blendi Idrizi, in dessen Fußball-Lebenslauf bereits drei U-21-Partien für den Kosovo stehen, am nächsten Freitag (4. Juni) kommen. In Klagenfurt im Wörthersee-Stadion trifft die Mannschaft von Trainer Bernard Challandes dann auf Malta. Anstoß wird um 18 Uhr sein. (AHa)

