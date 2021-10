Schalkes Armend Likaj und deutsche U17 machen es zweistellig

Buftea. Die deutsche U-17-Nationalmannschaft mit Armend Likaj vom FC Schalke 04 ist mit einem 11:0-Erfolg in die EM-Qualifikation in Rumänien gestartet.

Armend Likaj, der 16-jährige Innenverteidiger des B-Junioren-BundesligistenFC Schalke 04, und die deutsche U-17-Nationalmannschaft sind mit einem zweistelligen Sieg in die EM-Qualifikation in Rumänien gestartet. Die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich in ihrem Auftaktspiel in Buftea mit 11:0 gegen Underdog San Marino durch. Im anderen Spiel der Gruppe 6 gewann Russland mit 2:0 gegen Rumänien.

Mittelstürmer Dzenan Pejcinovic vom FC Augsburg, der die B-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes bereits früh in Führung brachte, schnürte gleich einen Viererpack (2., 36., 47., 72.). Auch Tom Bischof von der TSG Hoffenheim trug sich in dieser Partie, in der der Schalker Armend Likaj durchspielte, mehrmals in die Torschützenliste ein. Dreimal, um genau zu sein (18., 40., 77.). Für die weiteren Treffer zum deutlichen Erfolg der deutschen U-17-Auswahl sorgten Arijon Ibrahimovic (7.) und Paul Wanner (51.) vom FC Bayern München sowie Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching (64.) und Leonardo Garcia Posadas vom Hamburger SV (66.).

Die nächsten Gegner sind Gastgeber Rumänien und Russland

„Die Jungs haben uns einen sehr guten Einstieg in die Quali verschafft“, sagt DFB-Trainer Marc-Patrick Meister nach dem 11:0 auf dfb.de. „Das war ein sehr überzeugender Auftritt, in dem wir über die ganze Spieldauer torgefährlich waren und immer guten Zugriff auf das Spiel hatten. Mit dem 5:0 zur Pause konnten wir auch frühzeitig wechseln und alle fünf eingewechselten Jungs zu ihrem Debüt bringen.“

Kommender Gegner in der Qualifikations-Gruppe 6 für die Europameisterschaft ist am Samstag (23. Oktober, 18 Uhr) in Mogoșoaia Gastgeber Rumänien, bevor es am Dienstag (26. Oktober, 17 Uhr) zum Abschluss in Buftea gegen Russland geht. Die beiden Ersten der insgesamt 13 Gruppen qualifizieren sich für die zweite Runde im Frühjahr 2022. Dazu kommen die vier Gruppendritten mit der besten Bilanz gegen die beiden Erstplatzierten ihrer Gruppe. (AHa/dfb.de)

