Schalker Knappenschmiede: Probetraining statt U8

Gelsenkirchen. Die Trainer für die jüngeren Teams der Knappenschmiede des FC Schalke 04 stehen fest. Im Grundlagenbereich der Jüngsten gibt es eine Neuerung.

Die Saison der Nachwuchsteams des FC Schalke 04 ist beendet. Für die nächste Spielzeit der jüngeren Mannschaften aus der Knappenschmiede stehen die Trainer fest. Im Grundlagenbereich kicken die jungen Fußballer U9 bis U11 – hier wird es in der kommenden Saison außerdem eine Probetrainingsgruppe geben.

Diese Gruppe (PTG) wird die bisherige U8 ersetzen, melden die Schalker auf knappenschmiede.de. So sollen junge Fußballer weiter in ihrem Heimatverein trainieren, sowie zusätzlich einmal die Woche in der Knappenschmiede.

„Im besten Fall kommen aus diesen Trainingseinheiten Spieler hervor, die in der Zukunft ihren Einsatz in der U9 finden werden“, sagt Sam Farokhi. Er ist Trainer der Schalker U11 und wird zusammen mit Kamil Feledyk, dem Übungsleiter der bisherigen U8, die wöchentlichen Einheiten der Probetrainingsgruppe übernehmen.

Im Grundlagenbereich trainieren Finn Seveneick und Jara Gundelach die U9. Mahdi Hamzei und Paul Richter sind für die U10 verantwortlich. Für die U11 sind Sam Farokhi und Florian Neuhaus zuständig, unterstützt von Jasmina von Gratowski-Güngolu. Sam Farkohi ist als „Ankertrainer“ weiterhin für die Umsetzung der Spielprinzipien der Knappenschmiede im Grundlagenbereich zuständig.

Diese Aufgabe übernimmt im Aufbaubereich (U12 bis U14) Jörg Behnert, der mit Co-Trainer Mats Daniel für die U14 verantwortlich ist. Als neuer Trainer in der Knappenschmiede löst Michael Pomp als U13-Trainer Fatlum Zaskoku ab, Pomps Co-Trainer ist Milan Kallaus. Für die U12 sind Michael Korziorz und Stephan Kallaus verantwortlich.

FC Schalke 04: Weitere Artikel

Im Leistungsbereich (U15 bis U16) bleibt Michael Eppers Trainerder U16, Bastian Naß und Kerim Baba sind seine Co-Trainer. Fatlum Zaskoku wird ab Sommer Chef-Trainer der U15 und folgt auf Oliver Krause, der mit der C-Jugend Vizemeister der Regionalliga geworden ist. Fatlum Zaskoku ist seit drei Spielzeiten Trainer in der Schalker Knappenschmiede, er gewann zuletzt mit der U13 den Nachwuchs-Cup. Sebastian Ruhe ist Co-Trainer der U15.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04