Schalker Fanprojekt lädt zur Online-Lesung

Gelsenkirchen. In einer Online-Lesung wird am Ostermontag ab 19 Uhr auf YouTube an das alte Schalker Parkstadion erinnert.

Das Schalker Fanprojekt reagiert mit einem kreativen Angebot auf die aktuelle Kontaktsperre: Am Ostermontag, 19 Uhr, lädt es zu einer Online-Lesung aus dem Buch „Mein Parkstation“, die per Livestream auf dem YouTube-Kanal des Fanprojekts verfolgt werden kann. Autor Stefan Barta erzählt dabei von seinen vielen freudigen und bitteren Erlebnissen in der früheren Schalker Heimstätte. Fans finden den Livestream unter dem Link https://youtu.be/hyqSY6AID6o und können darüber auch selbst von ihren Erinnerungen an die „Betonschüssel“, wie das inzwischen für die königsblaue Jugend umgebaute Parkstadion liebevoll genannt wird, berichten.

Autor Stefan Barta geht seit 1976 auf Schalke

Stefan Barta besucht seit 1976 die Spiele der Knappen und wurde durch seinen kritischen Blick auf die Kommerzialisierung des Fußballs zunächst Aktivist gegen die Online-Ticketbörse Viagogo und später Mitglied des Wahlausschusses des FC Schalke 04. Die Lesung mit ihm ist bereits die zweite während der Corona-Krise, die das Schalker Fanprojekt live auf YouTube streamt. Anfang April hatte Markus Peick aus seinem Buch „Blutige Karten – Ein Fußballkrimi aus Gelsenkirchen“ gelesen – und das mit Erfolg: Das Video hat bereits knapp 250 Aufrufe.