Schalke: Zwölf Spieler fehlen beim Trainingsauftakt auf dem Platz

Gelsenkirchen. Der FC Schalke trainiert zum ersten Mal nach der Winterpause auf dem Platz. Trainer Thomas Reis muss auf zahlreiche Spieler verzichten.

Seit Mittwoch bereitet sich der FC Schalke 04 auf die Restrunde in der Fußball-Bundesliga vor. Nach den Leistungstests am Mittwoch ging es am Donnerstag zum ersten Mal auf den Platz.

Doch S04-Trainer Thomas Reis hatte noch lange nicht alle Mann beisammen. Auf Zugänge muss er weiter warten, darüber hinaus fehlten zahlreiche Spieler, aus den verschiedensten Gründen.

Wie die Königsblauen mitteilten, weilten Torwart Justin Heekeren, Sidi Sané und Kerim Calhanoglu bei der U23, wo sie am Freitag in der Regionalliga West spielen sollen. Dort trifft Schalke II ab 12 Uhr auf die U21 des 1. FC Köln. Auch in den letzten Partien kam das Trio bereits bei der U23 zum Einsatz, um wichtige Spielpraxis zu sammeln.

Marcin Kaminski und Ibrahima Cissé trainierten individuell auf dem Platz, Leo Greiml, Thomas Ouwejan, Rodrigo Zalazar, Florian Flick und Sepp van den Berg trainierten individuell. Krankheitsbedingt fehlten Keeper Michael Langer und Co-Trainer Matthias Kreutzer. Maya Yoshida weilt noch bei der WM in Katar, wo er mit Japan am Donnerstag auf Spanien trifft (20 Uhr) und im Fernduell mit Deutschland um den Einzug in das Achtelfinale kämpft.

Schalkes Vorbereitung in der Übersicht

Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen

Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause

Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04

Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien

Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04

Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split

Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek

Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04

Zwischen 12. und 21. Januar ist noch ein Testspiel geplant

Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04

