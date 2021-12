Schalke: Zweimal Rabbi Matondo – und Cercle Brügge jubelt

Gelsenkirchen. Dank der Tore von Rabbi Matondo feiert Cercle Brügge in der Jupiler Pro League ein 2:0 beim KV Kortrijk. So läuft es bei Schalkes Leihspielern.

Es gibt gute Nachrichten von einigen Spielern, die Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 ausgeliehen hat: Während sich Can Bozdoğan und Rabbi Matondo in die Torschützenlisten ihrer Klubs eintrugen, stand Ozan Kabak nach seiner Krankheitspause (Pfeiffersches Drüsenfieber) zumindest zweimal wieder im Kader von Norwich City.

Wie schon beim 3:1-Erfolg gegen den KV Mechelen war Rabbi Matondo auch beim 2:0-Sieg von Cercle Brügge beim KV Kortrijk erfolgreich – und das gleich zweimal. Der walisische Nationalspieler sorgte ständig für Unruhe und traf in der 28. sowie 74. Minute. Trotz dieses Erfolges bleibt Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League auf dem vorletzten Tabellenplatz, dem Relegationsrang – mit 16 Punkten einen Zähler hinter dem SV Zulte Waregem, dem Klassenerhalt.

Levent Mercan sammelt im Pokal ein paar Einsatzminuten

Während Can Bozdoğan für Beşiktaş Istanbul zu seinem ersten Tor in der Süper Lig kam – er traf beim 1:1 im Derby bei Kasımpaşa Istanbul zur 1:0-Führung –, stand Levent Mercan bei der 1:3-Niederlage von Fatih Karagümrük bei Giresunspor erneut nicht im Kader. Zuvor aber durfte der 20-Jährige im Pokalspiel gegen den Drittligisten Sariyer SK (2:0) ein paar Einsatzminuten sammeln. Levent Mercan wurde in der 61. Minute für den ehemaligen Dortmunder Emre Mor eingewechselt.

Hamza Mendyl und Gaziantep FK treten in der Süper Lig erst am Montagabend bei Göztepe an. Beim 3:1-Sieg im Pokalspiel gegen den Drittliga-Spitzenreiter Sakaryaspor hatte Hamza Mendyl nicht zum Kader gehört.

Für Amine Harit und Olympique Marseille setzte es in der französischen Ligue 1 gegen den Tabellenzehnten Stade Brest eine überraschende 1:2-Heimniederlage. Im Stade Vélodrome stand Schalkes Marokkaner in der Startelf des Tabellendritten. Er wurde in der 57. Minute ausgewechselt. Wenige Tage zuvor hatte Olympique Marseille in der Englischen Woche einen 1:0-Sieg beim FC Nantes gefeiert. Amine Harit, der vor seinem Wechsel nach Gelsenkirchen im Sommer 2017 fünf Jahre für Nantes gespielt hatte, war 82 Minuten lang dabei.

Nassim Boujellab zum dritten Mal in Folge nicht in Ingolstadts Kader

Nach seinem Pfeifferschen Drüsenfieber stand Ozan Kabak sowohl bei der 0:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur als auch zuvor in der Englischen Woche beim 1:1 im Kellerduell gegen Newcastle United wieder im Kader von Norwich City. Der Aufsteiger, der inzwischen wieder auf dem letzten Rang der Premier League gelandet ist, hat wie der Tabellenvorletzte Newcastle United und der Tabellendrittletzte FC Burnley zehn Punkte. Auf dem ersten Platz zum Klassenerhalt steht der FC Watford mit 13 Zählern.

Nassim Boujellab zählte zum dritten Mal in Folge nicht zum Aufgebot des Schalker Zweitliga-Rivalen FC Ingolstadt. Der Tabellenletzte holte seinen siebten Saisonpunkt – 1:1 beim FC Hansa Rostock. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04