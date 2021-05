Schalke-Zugang Nummer vier: Kaminski kommt aus Stuttgart

Eng am Mann: Fortunas Marcin Kaminski (li.) beim 3:3 in München gegen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, seinen Kollegen in Polens Nationalteam.

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 geht es Schlag auf Schlag: Innenverteidiger Marcin Kaminski ist der vierte Zugang. Er kommt ablösefrei vom VfB Stuttgart.

Einen Tag nach der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Victor Palsson (Darmstadt 98) hat der FC Schalke 04 den nächsten Zugang für die erste Saison in der 2. Bundesliga verkündet: Innenverteidiger Marcin Kaminski (29) kommt vom Bundesligisten VfB Stuttgart. Kaminski ist ablösefrei, er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der 1,91 Meter große Innenverteidiger wurde in Polen bei Lech Posen ausgebildet. Er spielte dort in der Jugend (2005 bis 2009) und war von 2009 bis 2016 dort Profi. In 158 Spielen gelangen ihm acht Tore. Erst im Alter von 24 Jahren wagte er den Schritt ins Ausland. Vier Jahre lang stand er beim VfB Stuttgart unter Vertrag, in der Saison 2018/19 spielte er in der Bundesliga auf Leihbasis für Fortuna Düsseldorf.

Er kam in der Bundesliga bisher auf 55 Einsätze (28 für Stuttgart, 27 für Düsseldorf) und spielte für den VfB 32-mal in der 2. Bundesliga. In den letzten beiden Jahren kam er aber nur selten zum Einsatz. In der Saison 2019/20 hatte er früh einen Kreuzbandriss erlitten, in der gerade abgelaufenen saß er überwiegend nur auf der Bank.

Schalke sieht in Marcin Kaminski eine große Verstärkung

Trotzdem sehen die Schalker in Kaminski eine erhebliche Verstärkung. Er ist kein besonders schneller Innenverteidiger – dafür aber ein Linksfuß, der schon Erfahrung in einer Dreierkette gesammelt hat. Und eine gute Mentalität zeichnet ihn aus. Stuttgarts Trainer Pellegrino Materazzo lobte Kaminski beim Abschied: „Wie er sich in dieser Saison verhalten hat, das habe ich in meiner Laufbahn als Spieler oder Trainer noch nicht erlebt. Trotz der vielen Rückschläge und seiner limitierten sportlichen Rolle kam er jeden Tag mit einem extrem positiven Mindset zum Training. Er hat vor allem menschlich eine hervorragende Rolle gespielt. Ich bin sehr dankbar, dass er bei uns im Kader war.“

Kaminski ist nach Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (HSV) und eben Palsson bereits der vierte erfahrene Schalke-Zugang, der auch in der Kabine positive Impulse geben soll. Es scheint, als habe S04-Trainer Dimitrios Grammozis in einer Saison mit vielen Defiziten darin eine Hauptschwäche gesehen – keine Hierarchie, wenig Mentalität. Auch Kaminski soll das nun ändern.

Schalke – Zu- & Abgänge

Zugänge (4): Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart)

Abgänge (10): Alessandro Schöpf, Steven Skrzybski, Shkodran Mustafi, Bastian Oczipka, Nabil Bentaleb, Benjamin Stambouli (Verträge laufen aus), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (kehren zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück).

Mit diesen Spielern plant Schalke – Stand 26. Mai

Schalke-Torhüter: Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Schalke-Abwehr: Marcin Kaminski, Malick Thiaw, Timo Becker, Kerim Calhanoglu, Mehmet Can Aydin

Schalke-Mittelfeld: Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Can Bozdogan, Levent Mercan, Nassim Boujellab

Schalke-Sturm: Simon Terodde, Matthew Hoppe.

