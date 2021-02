Schalke-Zugang Mustafi muss bis Freitag isoliert trainieren

Gelsenkirchen. Ob Schalkes Zugang Shkodran Mustafi am Samstag im Spiel gegen Leipzig spielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Das gab der Klub bekannt.

So richtig vermisst wurde Shkodran Mustafi am Mittwochabend nicht. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler, der am Montag vom FC Arsenal aus der Premier League zum Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 gewechselt war, hatte die Fahrt zum DFB-Pokalspiel beim VfL Wolfsburg nicht mit angetreten. Die Königsblauen verloren das Spiel zwar mit 0:1 (0:1) und schieden aus, hatten aber eine ordentliche Leistung gezeigt, gerade in der Defensive.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Und doch erwartet Trainer Christian Gross von Mustafi viel: gute Leistungen in der Abwehr und Führungsqualitäten in der Kabine. Ob er Mustafi aber am Samstag einsetzen kann, wenn die Schalker auf RB Leipzig treffen (15.30 Uhr/Sky), ist noch offen. Wie die Königsblauen am Donnerstagmittag mitteilten, muss Mustafi bis einschließlich Freitag in Quarantäne verbleiben.

Schalke: Mustafi wurde dreimal negativ getestet

Das hat mit den verschärften Corona-Einreisebestimmungen zu tun, die für Personen gelten, die aus Hotspot-Corona-Ländern kommen, in denen bereits Ansteckungen mit der Virus-Mutation erfolgt sind - zum Beispiel England. Mustafi wurde seit dem 25. Januar zunächst in London dreimal negativ getestet, und auch in Deutschland finden regelmäßig Testungen statt. Das genügt dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen aber noch nicht, Mustafi auch Kontakte zur Mannschaft zu erlauben.

Was das Gesundheitsamt gestattet: Mustafi darf allein und isoliert vom Rest des Teams auf dem Gelände der Königsblauen trainieren und sich auf diese Art fithalten. Doch spielt er Samstag nun? „Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt entscheidet der Verein kurzfristig“, heißt es in einer Mitteilung, die Schalke am Donnerstag verbreitete. „Der Schutz der Bevölkerung und die Bekämpfung der Pandemie stehen an allererster Stelle. Schalke 04 wird alle Vorgaben des Gesundheitsamtes vollständig und gewissenhaft umsetzen.“

Es kann also gut sein, dass weiterhin Malick Thiaw an der Seite des gesetzten Stammspielers Matija Nastasic verteidigt. Thiaw spielte in Wolfsburg ordentlich.