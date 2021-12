Schalke: Und wieder eine Anleihe - es geht um 34 Mio Euro

Gelsenkirchen. Im Juli 2023 muss Schalke 04 Investoren einer Anleihe 34,1 Mio Euro zurückzahlen. Schon jetzt steht fest: Das geht nicht ohne eine neue Anleihe.

Schon jetzt geht Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 ein eigentlich noch weit entfernt liegendes finanzielles Problem an. Am 7. Juli 2023 wird die Unternehmensanleihe 2016/2023 fällig, deren Emissionsvolumen 34,107 Millionen Euro beträgt. Schon jetzt können die Königsblauen offenbar absehen, dass sie das Geld dann nicht aus eigenen Mitteln werden aufbringen können. Deshalb kündigten sie am Dienstagabend an, im Frühjahr 2022 eine neue Anleihe mit einem Volumen von ebenfalls bis zu 34,107 Millionen Euro zu begeben.