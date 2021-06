Schalke wohl vor Transfer von Sturm-Talent Marvin Pieringer

Gelsenkirchen. Nächster Neuer für Schalke 04? Einem Medienbericht zufolge wird der Zweitligist Marvin Pieringer vom SC Freiburg verpflichten.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung von Mittelstürmer Marvin Pieringer. Wie der Sportsender Sky Sport News berichtet, kommt der 21 Jahre alte Angreifer vom SC Freiburg ins Ruhrgebiet - ob per Leihe oder als feste Verpflichtung ließ der Sender offen.

Der 1,89-Meter-Schlacks konnte zuletzt schon Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln. Als Leihspieler machte er in der vergangenen Saison 20 Zweitligaspiele für den späteren Absteiger Würzburger Kickers. Dabei gelangen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen. Bei den Kickers war er damit immerhin der zweitbeste Torjäger in der Abstiegssaison.

Dass Pieringer weiß, wo das Tor steht, zeigte in der Hinrunde der Spielzeit 20/21 auch in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Dort traf er in 14 Regionalligaspielen zwölfmal für die Breisgauer. Erst im Januar dieses Jahres statteten die Freiburger ihn auch wegen seiner tollen Torquote mit einem Profivertrag bis Juni 2022 aus.

Schalke: Marvin Pieringer wäre der siebte Neuzugang

In der in der vergangenen Saison so schwachen Offensive der Schalker könnte Pieringer eine weitere Option darstellen und dabei helfen, die Lücke der abgewanderten Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski (beide Ziel unbekannt), Goncalo Paciencia (Rückkehr zu Eintracht Frankfurt) und Mark Uth (Wechsel zum 1. FC Köln) zu schließen.

Für die Schalker wäre Pieringer der siebte externe Neuzugang für die kommende Zweitligaspielzeit. Bisher verpflichtete der neue S04-Sportdirektor Rouven Schröder allerdings vor allem Routiniers wie Victor Palson (30, kam von Darmstadt 98), Reinhold Ranftl (29, kam vom LASK), Marcin Kaminski (29, kam vom VfB Stuttgart), Danny Latza (31, kam vom FSV Mainz 05) oder Simon Terodde (33, kam vom Hamburger SV). Per Leihe wechselte zudem auch der 24 Jahre alte Niederländer Thomas Ouwejan von der AZ Alkmaar nach Gelsenkirchen. (fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04