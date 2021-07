Schalke wohl vor Transfer von Kölns Dominick Drexler

Köln/Gelsenkirchen. Schalke schlägt offenbar ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zu. Der offensive Mittelfeldspieler Dominick Drexler soll aus Köln kommen.

Kurz vor dem Start in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga steht der FC Schalke 04 vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Dominick Drexler. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, sollen die Gelsenkirchener dem FC ein konkretes Angebot für Drexler unterbreitet haben und der Transfer „unmittelbar bevorstehen“.

Dem Bericht zufolge sollen die Schalker bereit sein für Drexler eine Ablöse in Höhe von 600.000 Euro zu zahlen. Der Vertrag des 31-Jährigen in der Domstadt läuft ursprünglich noch ein Jahr bis Sommer 2022.

Dominick Drexler wäre auf Schalke Neuzugang Nummer elf

Im Trainingslager der Kölner in Donaueschingen fehlte Drexler am Freitag und Samstag in Mannschaftstraining. Offizieller Grund sei eine leichte Erkältung gewesen, hieß es von den Kölnern. Am Sonntag trainierte der offensive Mittelfeldspieler individuell, statt mit dem Team zu arbeiten.

Der gebürtige Bonner Drexler wechselte im Jahr 2018 für 4,5 Millionen Euro vom FC Midtjylland ins Rheinland, nachdem er zuvor bei Holstein Kiel, dem VfR Aalen, der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiß Erfurt erste Erfahrungen im Profibereich gesammelt hatte. In seiner Karriere kommt Drexler bislang auf 54 Bundesligaspiele (fünf Tore) und 97 Einsätze in der Zweiten Liga (23 Tore).

Auf Schalke wäre der Routinier bereits der elfte externe Neuzugang für die Mission Wiederaufstieg. Erst vor wenigen Tagen gaben die Gelsenkirchener die Verpflichtung des belgischen Innenverteidigers Wout Wouters bekannt (kam vom KRC Genk). Dem gegenüber stehen auch einige Abgänge. So verließ Torwart Markus Schubert den Klub zu Vitesse Arnheim in die Niederlande. Stürmer Benito Raman wechselte in seine belgische Heimat zurück und unterschrieb einen Vertrag bei der RSC Anderlecht (hier gibt es die Übersicht über alle Schalke-Transfers)

Schon an diesem Freitag starten die Königsblauen mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr/Sat1 und Sky) in die neue Spielzeit. (rha)

