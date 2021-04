Schalke wohl in Gesprächen mit Paderborns Kapitän Schonlau

Gelsenkirchen. Schalke soll an einer Verpflichtung von SC-Paderborn-Kapitän Sebastian Schonlau interessiert sein. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft aus.

Fällt in der kommenden Woche bereits eine Entscheidung? Der FC Schalke 04 soll an einer Verpflichtung von Sebastian Schonlau vom SC Paderborn interessiert sein. Der 26-jährige Innenverteidiger ist in diesem Sommer ablösefrei zu haben und könnte nach der Verpflichtung von Danny Latza vom FSV Mainz der zweite ablösefreie Zugang für die Königsblauen sein, die in der 2. Liga direkt den Wiederaufstieg anstreben. Der Haken an der Sache: Neben Schalke sind auch andere Klubs aus der 2. Bundesliga sowie Teams aus dem Ausland an Schonlau interessiert, dessen Vertrag in Paderborn im Sommer ausläuft. Laut der Neuen Westfälischen soll Schonlau zuletzt gezögert haben, ein Angebot des SC zur Vertragsverlängerung anzunehmen.

Schalke steigt ab: Weitere Informationen zum vierten Bundesligaabstieg von S04:

Laut Sky haben die Schalker in den vergangenen Tagen erfolgsversprechende Gespräche mit dem aktuellen Kapitän der Paderborner geführt. Im Gegensatz zu Danny Latza, geboren in Gelsenkirchen und ein Kind der Knappenschmiede, hat Schonlau keine Schalker Vergangenheit. Er spielte fast seine gesamte Profikarriere in Paderborn, lediglich eine Saison absolvierte er als Leihspieler beim SC Verl. Für die Ostwestfalen bestritt er in dieser Spielzeit bis auf zwei Ausnahmen alle Partien und ist eine feste Größe im Defensivspiel der Mannschaft von Noch-Trainer Steffen Baumgart.

Schalke hat derzeit mehrere Innenverteidiger

Als Innenverteidiger stehen Schalke derzeit Salif Sané, Timo Becker, Malick Thiaw und Matija Nastasic vertraglich auch kommende Saison noch zur Verfügung, von seiner Leihe aus FC Liverpool kehrt wohl auch Ozan Kabak zurück. Finanziell könnte Schalke aber gezwungen sein, noch einen oder mehrere dieser Spieler zu verkaufen. Und was ist mit Schonlaus anderen Interessenten? Bei Sky hatte Experte Torsten Mattuschka zuletzt von einem Angebot von Norwich City berichtet. Würde heißen: Premier League statt 2. Bundesliga. Denn das vom Deutschen Daniel Farke trainierte Team ist kommende Saison wieder Erstligist. (fs)