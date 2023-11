Schalke wird unter Karel Geraerts immer besser - "Es tut einfach gut"

Karel Geraerts hat den FC Schalke 04 wieder in die Spur gebracht. In Nürnberg gab es den ersten Auswärtssieg der Saison.

Nürnberg. Der FC Schalke 04 kämpft sich unter Karel Geraerts aus dem Keller der 2. Bundesliga. Nach dem 2:1 in Nürnberg ist André Hechelmann erleichtert.

André Hechelmann brauchte erst einmal einen Moment für sich. Das Spiel des FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg war gerade zu Ende gegangen, es war kein hochklassiger, aber ein turbulenter, am Ende spannender Fußball-Krimi, den die Königsblauen mit einem Last-Minute-2:1 (1:0) für sich entschieden. Und der Sportdirektor, in seiner Jugend Fan der Nürnberger, suchte nach dem ersten Auswärtssieg der Saison den Weg in die Kabine. „Ich habe erst einmal allein durchgeatmet“, sagte Hechelmann. „Dann bin ich raus und habe mich mit den Jungs gefreut, dass sie feiern dürfen.“