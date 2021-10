Schalke: Winter-Trainingslager im Januar in der Türkei

Gelsenkirchen. Fußball-Zweitligist FC Schalke wird in diesem Winter wieder ein Trainingslager bestreiten. Die Königsblauen reisen in die Türkei nach Belek.

Schalke 04 wird in dieser Saison wieder ein Winter-Trainingslager bestreiten. Vom 3. bis zum 9. Januar reist Schalke nach Belek in die Türkei. Es wird in diesem Zeitraum mindestens ein Testspiel stattfinden. Das gaben die Königsblauen an diesem Dienstag bekannt. Vor dem Hintergrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen prüfe Schalke aktuell, ob auch Fans die Mannschaft in die Türkei begleiten dürfen.

Schalke in der letzten Saison ohne Winter-Trainingslager

In der vergangenen Spielzeit verzichtete Schalke aufgrund der deutlich kürzeren Winterpause auf ein Trainingslager im Ausland. Im Januar 2020 bereiteten sich die Schalker im spanischen Fuente Alamo auf die Rückrunde vor. Nun geht es in die Türkei. Im Sommer weilte der Tabellendritte der 2. Bundesliga für zwölf Tage im österreichischen Mittersill.

Das letzte Meisterschaftsspiel im Kalenderjahr 2021 absolviert die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis vom 17. bis 19. Dezember (noch nicht terminiert) gegen den Hamburger SV. Ins neue Jahr starten die Schalker mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Dieses findet eine Woche nach der Rückkehr aus dem Türkei-Trainingslager statt. Die zeitgenau Ansetzung der Begegnung steht ebenfalls noch aus. (fs)

