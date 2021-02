Schalke will Vertrag mit Timo Becker verlängern

Gelsenkirchen. Unter Trainer Christian Gross ist Timo Becker zur Stammkraft aufgestiegen. Nun soll der Verteidiger seinen Vertrag auf Schalke verlängern.

Einer der ganz wenigen Gewinner auf Schalke in dieser Saison ist Timo Becker (23). Der Abwehrspieler hatte in der Hinrunde unter Trainer Manuel Baum noch einen schweren Stand und musste sich seine Spielpraxis in der U23 in der Regionalliga holen - dort kam er auf sieben Einsätze. Doch in der Rückrunde unter Christian Gross macht sich Timo Becker immer besser: Der gelernte Innenverteidiger, zunächst nur eine Notlösung auf der Problem-Position des rechten Außenverteidigers, gilt inzwischen als Stammkraft.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

“Timo ist klasse. Der steigert sich mit jedem Spiel”, lobt Schalkes scheidender Sportvorstand Jochen Schneider. Auch wenn Schneider nicht mehr für die Zukunftsplanungen zuständig ist, weiß er doch, dass Schalke dem gebürtigen Hertener Becker längst eine wichtige Rolle zutraut: Becker soll seinen Vertrag verlängern. Schneider berichtete bei seiner digitalen Diskussionsrunde mit Schalker Fans: “Natürlich ist es unser Ziel, ihn langfristig hier zu halten.”

Schalke-Trainer Gross sieht bei Becker "internationales Potenzial"

Timo Becker war 2019 von Rot-Weiss Essen nach Schalke zurückgekehrt, wo er bereits in der Jugend gespielt hatte. Vorgesehen war der körperlich starke Abwehrspieler eigentlich für die zweite Mannschaft, doch Ende 2019 holte ihn der damalige Trainer David Wagner zu den Profis. Becker nutzte seine Chance und erhielt im Sommer 2020 einen Profivertrag - allerdings nur für ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison. Nun will ihn Schalke langfristig binden.

Der 1,90 Meter große Becker ist ein Typ, der auf den ersten Blick unterm Radar läuft. Aber ist lernwillig und bringt körperlich starke Voraussetzungen mit. Trainer Christian Gross, der ihm auf Schalke besonders das Vertrauen schenkt, attestierte Becker zuletzt in physischer Hinsicht bereits “internationales Potenzial”. MH

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!