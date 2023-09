Schalke: Welche Vorteile die neue Rolle für Tobias Mohr hat

Ulm. In Ulm spielte Tobias Mohr erneut auf einer neuen Position – und traf zum zweiten Mal in Serie. Welche Ziele der Offensivspieler mit Schalke hat.

„Es wäre schön, wenn es so weitergehen könnte“, sagte Tobias Mohr am Freitagabend nach dem 4:2-Sieg im Testspiel bei Drittligist SSV Ulm. Denn beim 28 Jahre alten Flügelspieler scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein – etwas mehr als ein Jahr nach seinem Transfer vom 1. FC Heidenheim zu Schalke 04. In Ulm traf Mohr zur 1:0-Führung für sein Team. Für ihn war es der zweite Treffer binnen weniger Tage. Schon beim 1:1 im Zweitliga-Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden gelang ihm ein Tor. „Es freut mich wirklich, dass ich nachlegen konnte.“

Tobias Mohr lobt Schalke-Fans

Ähnlich wie schon in Wiesbaden bejubelte Mohr seinen Treffer vor den Schalke-Fans und formte ein „L“ mit seinen Fingern, um seine Frau Louisa zu grüßen. Lob gab es nach Schlusspfiff vom S04-Profi auch für die vielen Fans im Donaustadion – denn ein Großteil der 8112 Zuschauer in Ulm drückte den Schalkern die Daumen. „Es ist toll, dass hier fast das komplette Stadion blau und weiß ist“, sagte er. „Schalke-Fans haben wirklich überall auf der Welt ihr Zuhause.“

Ein Gruß an seine Frau Louisa: Tobias Mohr formt nach seinem Tor in Ulm ein "L". Foto: Teresa Kroeger / RHR-Foto

Wie schon in der zweiten Halbzeit in Wiesbaden spielte Mohr, der auf Schalke zuvor ausschließlich auf der linken Seite zum Einsatz kam, in Ulm als Rechtsaußen. „Wirklich neu ist die Rolle für mich nicht“, sagte er. Auch bei seinen Ex-Klubs habe er schon auf der rechten Seite gespielt.

„Auf rechts habe ich als Linksfuß etwas mehr Möglichkeiten“, erklärte Mohr. „Ich kann vorbeigehen, flanken, kann abkappen und flanken oder in die Mitte ziehen und so Räume schaffen.“ Letzteres gelang ihm in Ulm ganz gut. Immer wieder tauchte er neben Sebastian Polter im Zentrum auf und kam in gefährliche Positionen – wie bei seinem Tor. Eine Flanke von Derry John Murkin nahm Mohr mit dem rechten Fuß direkt und versenkte den Ball zum 1:0 im Netz.

Schalke: Mohr kann auf Einsatz gegen Magdeburg hoffen

An solche Erfolgserlebnisse will Tobias Mohr in den kommenden Wochen anknüpfen. Schon wegen seiner Tore hat der 28-Jährige auch am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den 1. FC Magdeburg gute Chancen auf Einsatzzeit. „Ich will jetzt dranbleiben, weiter scoren und der Mannschaft helfen“, nannte Mohr seine Ziele. „Im besten Fall will ich natürlich so häufig spielen wie möglich.“

