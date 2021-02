Schalke: Wechsel perfekt - Kabak geht, Weltmeister Mustafi kommt

Gelsenkirchen. Auf Schalke hat es am Deadline-Day einen Personalwechsel in der Innenverteidigung gegeben. Kabak wechselt zum FC Liverpool, Mustafi ersetzt ihn.

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat es am Montag einen spektakulären Personalwechsel in der Defensive gegeben. Ozan Kabak (20) hat die Königsblauen am Deadline-Day überraschend verlassen. Der Innenverteidiger wechselt zum englischen Meister FC Liverpool. Das gab Schalke am Montagabend bekannt.

Als Ersatz wird 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi (28) vom FC Arsenal zum Tabellenschlusslicht kommen. Er hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. "Diese Wechsel muss man aus zwei Perspektiven betrachten: Wirtschaftlich ergibt der Transfer von Ozan Kabak für Schalke 04 extrem viel Sinn, gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie“, sagt Schalkes Sportchef Jochen Schneider. „Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass wir mit Shkodran Mustafi einen sehr guten Innenverteidiger verpflichten konnten, der die sportliche Lücke, die Ozan unzweifelhaft hinterlässt, füllen wird.“

Schalke könnte bis zu 30 Millionen für Ozan Kabak bekommen

Der Kabak-Deal mit Liverpool ist offiziell eine Leihe mit Kaufoption. Im Gesamtpaket könnten rund 30 Millionen Euro in die leere Schalker Vereinskasse sprudeln. Als Leihgebühr sollen jetzt 3 Millionen Euro von den Reds fällig sein. Der türkische Nationalspieler steht bis 2024 auf Schalke unter Vertrag. Kabak wechselte im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen. Nach einer überzeugenden ersten Spielzeit, konnte der junge Verteidiger die Erwartungen in dieser Spielzeit nur selten erfüllen.