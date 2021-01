Schalke Schalke: Was Gross über seine Zukunft im Abstiegsfall sagt

Gelsenkirchen. Vor dem Spiel gegen Bayern München äußerte sich Schalkes Trainer Christian Gross über verletzte Spieler, seine Zukunft und seine Entscheidung.

Seit fast einem Monat ist Christian Gross Trainer des FC Schalke 04 - erfolgreich war seine Rettungsmission bisher nicht. Von vier Spielen entschieden die Königsblauen nur das gegen die TSG Hoffenheim (4:0) für sich, mussten aber drei bittere Niederlagen einstecken und haben inzwischen acht Punkte Rückstand zum Relegationsplatz. Dass er die Aufgabe übernommen hat, bereut er nicht, wie Gross vor dem Spiel gegen den FC Bayern am Sky-Mikrofon sagte: "Ich will muss meine ganze Energie in diesen Job bringen, um die Herausforderung zu meistern."

Ob er dem Verein auch im Abstiegsfall die Treue halten will, verriet Gross nicht. "Sie gehen eindeutig zu schnell vorwärts", sagte er auf die Frage von Sky-Moderatorin Jessica Libbertz. "Sie denken in Monats-Schritten. Lassen Sie uns erst einmal die nächsten Spiele bestreiten."

Dass er im Spiel gegen den Rekordmeister nicht auf die Zugänge Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac zurückgreifen kann, habe sich am Vortag entschieden. "Sie kamen beide zu mir und haben gesagt, sie hätten Schmerzen. Und ich kann nur auf 100 Prozent fitte Spieler setzen."