Schalke: Was Asamoah zu Top-Talent Ouedraogo sagt

Schalke-News aus dem Trainingslager: So lief Tag eins in Mittersill

Gelsenkirchen. Assan Ouedraogo ist bislang die positive Überraschung der Vorbereitung von Schalke 04. Auch Gerald Asamoah schwärmt vom 17-Jährigen.

Viele Augen sind beim FC Schalke 04 auf Assan Ouedraogo gerichtet. Mit nur 17 Jahren mischt der offensive Mittelfeldspieler im diesjährigen Sommer-Trainingslager in Mittersill schon voll mit – ist mittendrin zwischen großen Namen wie Simon Terodde, Sebastian Polter oder Dominick Drexler. Dabei könnte Ouedraogo eigentlich noch zwei Jahre in der U19 spielen.

Eine positive Erscheinung beim Test gegen Bocholt: Assan Ouedraogo

Aber: Schon jetzt ist er gut genug, um bei den Profis mitzuhalten. Das bewies er erst am Donnerstag beim 2:2 im Testspiel gegen den 1. FC Bocholt. Während der Großteil des Teams gegen den Regionalligisten enttäuschte, war Ouedraogo eine positive Erscheinung. Nach tollem Solo traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 für S04. „Wir wissen, was der Junge für tolle Fähigkeiten hat und sind froh, dass er bei uns ist“, lobt Lizenzspielerchef Gerald Asamoah den 17-Jährigen.

Schalke: Asamoah dämpft Erwartungen an Ouedraogo

Im Umfeld der Gelsenkirchener entfachte das schon einen kleinen Hype. Schon jetzt, nach zwei Wochen bei den Profis, wird in Ouedraogo ein Hoffnungsträger für die kommende Zweitligasaison gesehen. Doch die Schalker werden nicht müde, die Erwartungen an den Teenager zu dämpfen. „Wir wussten, was er kann, aber was Assan in Bocholt gespielt hat, was schon gut“, sagt Asamoah und mahnt dann: „Trotzdem ist der Junge erst 17 Jahre alt, ist gerade erst bei der Profimannschaft dabei. Man darf ihn nicht verheizen.“

Nicht trainiert haben am Sonntagvormittag Ralf Fährmann und Florian Flick. Beide haben individuell im Fitness-Raum gearbeitet, Fährmann drehte zudem leichte Laufrunden. Wieder voll mitmachen konnte Ersatztorwart Justin Heekeren, der nach leichten Kniebeschwerden zuletzt nur dosiert trainierte.

Mit diesen 28 Profis reist Schalke 04 nach Mittersill

Tor: Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel.

Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel. Abwehr: Verthomy Boboy, Cedric Brunner, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Malik Talabidi.

Verthomy Boboy, Cedric Brunner, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Malik Talabidi. Mittelfeld: Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler, Florian Flick, Blendi Idrizi, Danny Latza, Tobias Mohr, Assan Ouédraogo, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Niklas Tauer.

Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler, Florian Flick, Blendi Idrizi, Danny Latza, Tobias Mohr, Assan Ouédraogo, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Niklas Tauer. Angriff: Kenan Karaman, Soichiro Kozuki, Bryan Lasme, Sebastian Polter, Simon Terodde, Keke Topp.

