Schalke: Warum Yoshida und Terodde im Testspiel fehlten

Simon Terodde fehlte beim Schalker Testspiel in Meppen.

Gelsenkirchen. Schalkes neues Verteidiger Maya Yoshida kam gegen Meppen genauso nicht zum Einsatz wie Torjäger Simon Terodde. Das sind die Gründe.

Einige Spieler vermissten die Fans des FC Schalke 04 im Testspiel gegen den SV Meppen (1:3) am Samstagnachmittag. Florian Flick zum Beispiel - er ist an Corona erkrankt, wird aber ins Trainingslager nachreisen, sobald er sich freigetestet hat. Mehmet Can Aydin trainierte nach überstandener Erkältung auf dem Nebenplatz. Auch Ibrahima Cissé und Leo Greiml waren angeschlagen. Aydin, Cissé und Greiml sitzen aber im Flieger nach Österreich.