Schalke: Warum Taitague mit 22 Jahren seine Karriere beendet

Essen. Im Alter von nur 22 Jahren beendet Ex-Schalke-Profi Nick Taitague seine Karriere. Das verkündete der US-Amerikaner am Montag über Instagram.

Im August 2020 war bei Nick Taitague noch alles in Ordnung. Im malerischen Ötztal bereitete er sich mit den Profis des FC Schalke 04 im Trainingslager auf die neue Saison vor, kam unter Trainer David Wagner zu Einsätzen in Testspielen. Im Teamkreis war er anerkannt. Doch nun, nur neun Monate später, verkündete der 22-Jährige über Instagram sein Karriereende.

Schalke: Taitague rückte unter Wagner zu den Profis auf

Eine schwerwiegende Rückenverletzung mache es ihm unmöglich, seine Laufbahn fortzusetzen. In seinen emotionalen Abschiedsworten bedankte sich Taitague auch bei den Schalkern, die ihm die Möglichkeit gegeben haben, seinen Traum vom Profifußball zu leben sowie den Physiotherapeuten, die immer wieder mit dem früheren US-Juniorennationalspieler an einem Comeback gearbeitet hatten.

Taitague wechselte im Februar 2017 - an seinem 18. Geburtstag - ins Nachwuchsleistungszentrum der Königsblauen. Unter Trainer Norbert Elgert gehörte er in der Saison 2017/2018 zur Stammelf der U19. Beim Sprung in den Herrenbereich spielte er zunächst für die zweite Mannschaft der Königsblauen in der Oberliga und stieg 2019 mit ihr in die Regionalliga auf. Verletzungsbedingt konnte er aber nur drei Spiele in der Aufstiegssaison absolvieren. In der Saison nach dem Aufstieg reichte es zu fünf Regionalliga-Einsätzen.

Schalke löste Vertrag Anfang Januar 2021 auf

Dennoch rückte Taitague in den Schalker Profikader auf. Er schaffte aber den Sprung nicht, sondern wurde zur U23 geschickt. Dort kam Taitague auf fünf weitere Einsätze. Nach dem 0:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen lobte U23-Trainer Torsten Fröhling Taitague „als besonderen Spieler.“ Technisch bringe er alle Voraussetzungen mit, zudem verwirre er die Gegner mit schnellen Haken und Tempodribblings. Zum Bundesliga-Kader aber gehörte er nie - und aufgrund der Rückenverletzung fiel er wieder aus. Anfang Januar 2021 einigten sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung, Taitagues Vertrag galt noch bis 30. Juni 2021.

Vergessen haben die Schalker Taitague nicht. Über den Twitter-Account der "Knappenschmiede" schrieben sie: "Es tut uns sehr leid zu hören, dass du deine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden musst. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute."

