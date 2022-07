Schalke: Warum sich Marcin Kaminski über eine Frage ärgerte

Mittersill. Marcin Kaminski nimmt den Konkurrenzkampf um die Stammplätze bei Schalke 04 an. Die Königsblauen haben drei neue Innenverteidiger verpflichtet.

Als aufbrausend war Innenverteidiger Marcin Kaminski vom FC Schalke 04 bisher nicht bekannt. In der Aufstiegssaison bestritt der 30-Jährige 31 Spiele von Anfang bis Ende – er war der Dauerbrenner der Königsblauen. Als er aber nach dem 0:0 im Testspiel gegen den italienischen Erstligisten US Salernitana gefragt wurde, was er der Mannschaft in der Bundesliga geben könne, änderte sich das sonst freundliche Gemüt Kaminskis.