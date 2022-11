Schalke: Warum im Sommer wieder ein Umbruch bevorsteht

Gelsenkirchen. Egal ob Schalke den Klassenerhalt schafft oder in die 2. Bundesliga absteigt: Im Sommer 2023 droht der dritte Umbruch in Folge. Die Gründe dafür.

Eine wichtige Transferperiode steht dem Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 bevor - wieder einmal. Auch wenn in diesem Winter keine zweistellige Anzahl an Veränderungen im Kader zu erwarten sind: Der umfangreiche Umbau seit dem Abstieg 2021 ist noch nicht beendet, und im Sommer 2023 steht der dritte turbulente Transfersommer in Folge bevor. Und das ganz egal, ob Schalke in der kommenden Saison in der Ersten oder in der Zweiten Bundesliga spielt.