Schalke: Warum Harit die königsblaue Derby-Hoffnung ist

So will Schalke Amine Harit sehen: jubelnd vor der Kurve und nicht zaudernd auf der Ersatzbank.

Gelsenkirchen. Amine Harit stand in der Rückrunde wie kein anderer Spieler für die Formdelle des FC Schalke 04. Ist er nach der Pause der gewünschte Zauberer?

Was war das für eine Hinrunde für Amine Harit! Als Spielmacher führte er den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga überraschend auf den sechsten Platz, erzielte sechs zumeist schöne Tore - und der Kicker stufte ihn in seiner traditionellen "Rangliste des deutschen Fußballs" in die internationale Klasse ein; Platz zwei im offensiven Mittelfeld. Und im Dezember verlängerte der 22-Jährige seinen Vertrag auch noch bis Juni 2024. Doch was blieb von seinem tollen Halbjahr Mitte März, nur zweieinhalb Monate später? Wenig.