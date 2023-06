Schalke: Warum bei den Königsblauen aktuell Ruhe herrscht

Wir sind zurück aus der kurzen Sommerpause und kümmern uns diesmal um den FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen. Auf Schalke hat bereits der Trainingsauftakt gezeigt, dass die Fans Bock auf die neue Saison haben - auch wenn es eine Zweitligasaison wird. Das Ziel ist klar: Der Aufstieg MUSS es werden. In Essen ist die Stimmung zum Trainingsstart komplett im Keller. Die Mitgliederversammlung hat vieles bei RWE zerstört, das es jetzt wieder aufzubauen gilt. Unter anderem darüber sprechen unsere Reporter, Schalke-Experte Robin Haack und Essen-Experte Justus Heinisch, zusammen mit Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Euphorie auf Schalke und Entsetzen in Essen

Essen. Nicht nur Schalke ist zurück aus der Sommerpause, auch unser Podcast "fußball inside" ist wieder da. Wir sprechen über den S04-Auftakt.

Der erneute Abstieg aus der Bundesliga hat im Umfeld von Schalke 04 für kein großes Wehklagen gesorgt. Vielmehr ist die Stimmung schon wieder äußerst positiv, die Fans haben tierisch Lust auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga. Davon zeugen nicht zuletzt die schnell verkauften 40.000 Dauerkarten. Zu Beginn der Woche starteten die Schalke unter Trainer Thomas Reis dann auch in die Vorbereitung - und die Euphorie war spürbar. 2400 Fans hatten sich am Trainingsgelände versammelt - eine stolze Zahl.

Klar ist: Der Aufstieg muss es werden für Schalke, damit das gelingt, dürfte auch noch auf dem Transfermarkt einiges geschehen. Derweil ist nicht nur Schalke zurück aus der Sommerpause, auch unser Podcast "fußball inside" nimmt wieder das Talken auf. In der ersten Folge der neuen Saison spricht Moderator Timo Düngen mit Schalke-Reporter Robin Haack über die bisherigen Eindrücke und den weiteren Fahrplan der nächsten kräftezehrenden Wochen. Zudem sprechen wir mit Justus Heinisch über Rot-Weiss Essen.

