Schalke: Warum Becker spielte - und William auf der Bank saß

Am Ende doch noch auf dem Platz: Schalke-Neuzugang William in der Schlussphase des Spieles gegen Werder Bremen

Gelsenkirchen. Schalke-Zugang William saß im Spiel bei Werder Bremen zunächst auf der Bank. Den Grund verriet Trainer Christian Gross.

Als sie am Montag die Verpflichtung des Rechtsverteidigers William vom VfL Wolfsburg verkündeten, klopften sich die Verantwortlichen des Bundesliga-Schlusslichts Schalke 04 auf die Schulter: Für wenig Geld hatten sie einen talentierten Abwehrspieler bis zum Saisonende ausgeliehen - und ihre große Schwachstelle im Kader beseitigt. Doch im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (1:1) feierte William nicht sein Startelf-Debüt. Auf der rechten Seite verteidigte weiter der junge Timo Becker. Warum?

Trainer Christian Gross schätzt Timo Becker

Trainer Christian Gross ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern David Wagner und Manuel Baum ein Fan von Becker. Wagner und Baum hatten den Abwehrspieler meist zur U23 geschickt. „Timo hat aufgrund der Tatsache, dass er in den letzten Spielen gut war und im Spielrhythmus ist, gespielt. Er konnte zuletzt mit seiner Präsenz gute Akzente setzen, und das hat er auch heute unterstrichen mit seiner Leistung“, sagte Gross nach dem Abpfiff. Becker war entscheidend am Schalker Führungstor beteiligt, das er mit einem schlauen Pass auf Amine Harit einleitete. Harit legte Torschütze Omar Mascarell dann die 1:0-Führung auf. Als Schalke nach der Pause wackelte, wurde aber auch Becker etwas schwächer.

Braucht Schalke William jetzt im Mittelfeld

William kam aber dennoch ins Spiel - in der 70. Minute ersetzte er Harit. Allerdings rückte er nicht in die Abwehr, sondern auf die rechte Mittelfeldseite. Eine Rolle, die er möglicherweise auch am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport 1) einnehmen wird - dann spielen die Königsblauen im DFB-Pokal bei Williams Ex-Klub Wolfsburg. Gross gehen für diese Position die Alternativen aus: Alessandro Schöpf musste in Bremen verletzt ausgewechselt werden, Benito Raman fehlte wegen einer Erkältung.

Das galt aber nicht nur für Raman. Auch Mittelfeldspieler Suat Serdar musste erkrankt aussetzen. „Ich bin froh, dass es eine Erkältung ist und kein Covid-19-Infekt. Ob es für Mittwoch reicht, kann ich nicht sagen“, erklärte der Trainer.

Ein weiterer Schalke-Profi wird in Wolfsburg eine Einsatz-Garantie wohl nicht wahrnehmen können: Ersatztorwart Frederik Rönnow fehlte auch in Bremen wegen einer Verletzung. Deshalb wird Stammkeeper Ralf Fährmann wohl auch im Pokalspiel zwischen den Pfosten stehen.