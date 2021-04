Schalke: Wann der Abstieg rechnerisch feststehen könnte

Gelsenkirchen. Der Abstieg von Schalke 04 rückt immer näher. Daran ändert auch der Sieg gegen Augsburg nichts. Wann es so weit sein könnte.

Die Erleichterung am späten Sonntagnachmittag war deutlich spürbar. Nach zuvor zwölf Spielen in Serie ohne Sieg konnte Schalke 04 gegen den FC Augsburg mal wieder eine Begegnung in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Für Trainer Dimitrios Grammozis war es das erste Erfolgserlebnis seit seiner Amtsübernahme.

Und obwohl es für den Tabellenletzten aus Gelsenkirchen erst der zweite Sieg im 28. Saisonspiel war, sagte der Trainer im Anschluss: „Dieses Gefühl nach dem Spiel war unbeschreiblich. Es war ein bisschen so, als wenn man das erste Mal verliebt ist. Das war ein Sieg des Willens und der Leidenschaft.“

Schalkes Abstieg: Schon am Sonntag könnte eine Vorentscheidung fallen

Den Abstieg in die 2. Bundesliga wird allerdings auch dieser Sieg gegen schwache Augsburger nicht, denn noch immer ist Schalke abgeschlagener Tabellenletzter. Bei noch sechs ausstehenden Partien liegt S04 noch immer 13 Punkte hinter dem Relegationsrang 16 auf, dem aktuell Arminia Bielefeld steht. Bis der Schalker Abstieg auch rechnerisch nicht mehr abzuwenden ist, dauert es daher wohl nicht lange.

Schon am kommenden Spieltag könnte der Rückstand auf den Relegationsplatz auf 15 Punkte anwachsen, sofern Schalke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Freiburg verliert, Bielefeld in Augsburg (Sa., 15.30 Uhr/Sky) siegt und Hertha BSC sein Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gewinnt. Nur noch über die Tordifferenz könnte sich Schalke in diesem Fall theoretisch retten. Bei einer derzeit 35 Tore schlechteren Differenz gegenüber den Mainzern sind diese Chancen allerdings verschwindend gering.

Endgültig feststehen könnte der Schalke-Abstieg dann am Dienstag, den 20. April, wenn die Königsblauen bei Arminia Bielefeld antreten müssen (20.30/Sky). Punktet die Konkurrenz im Abstiegskampf, könnte dort möglicherweise ein Schalker Sieg nicht mehr reichen, um eine theoretische Chance auf die Rettung zu wahren. (fs)