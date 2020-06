Schalke: Wagner und Schneider planen die Zukunft gemeinsam

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft an diesem Samstag auf den VfL Wolfsburg. Trainer David Wagner und Sportvorstand Jochen Schneider planen längst die Zukunft.

ei Spiele sind in der Fußball-Bundesliga noch zu absolvieren – der FC Schalke 04 trifft an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den VfL Wolfsburg. Die Bewertung der verkorksten Rückrunde hat bei den Königsblauen aber längst begonnen – Trainer David Wagner beschäftigt sich nicht nur mit der Vorbereitung des Spiels gegen den Tabellensechsten. Gemeinsam mit Sportvorstand Jochen Schneider sitzt er oft zusammen, wie er am Freitag erzählte: „Wir sind schon seit Wochen dabei. Wir analysieren das, was bis Mitte Februar passiert ist – und das, was danach war. Und wir versuchen, Lösungen zu finden. Zeitnah nach dem letzten Spiel beim SC Freiburg werden wir uns den vielfältigen Fragen stellen und die dann auch beantworten.“