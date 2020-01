Schalke: Wagner sendet im Fall Nübel das richtige Signal

Schalke 04 hat mit der Absetzung von Alexander Nübel als Kapitän die zu diesem Zeitpunkt größtmöglichen Fakten geschaffen. Es ist das richtige Signal, dass ein Spieler, der seine Zukunft nicht auf Schalke sieht, die Mannschaft und diesen Verein nicht mehr repräsentieren darf. Schalke steht gerade für Aufbruch und Erneuerung, Nübel will diesen Weg nicht mitgehen - der Schnitt, den Trainer David Wagner gleich zu Beginn des Trainingslagers in Fuente Alamo verkündete, ist nur folgerichtig. Als Zeichen nach außen sowieso, aber auch innerhalb der Mannschaft hat Nübels Wort als Abtrünniger nun nicht mehr das Gewicht, das es einmal hatte.

Trainer Wagner hatte Nübel im Sommer zum neuen Spielführer und Nachfolger von Ex-Kapitän Ralf Fährmann bestimmt. Er begründete das damals vor allem mit der hohen Akzeptanz von Nübel innerhalb der Mannschaft. Die Vermutung, Schalke wollte dem Torwart im Sommer so auch eine Vertragsverlängerung schmackhaft machen, hat der Trainer so nie bestätigt.

Dennoch war die Wahl von Nübel damals ein Risiko. Ausgezahlt hat es sich nicht, weil Nübel schon ein halbes Jahr später als Kapitän nicht mehr tragbar ist. Geschadet hat es der Mannschaft aber auch nicht, weil Schalke eine gute Hinrunde gespielt hat. Wagner hält es im Nachhinein betrachtet nach wie vor nicht für einen Fehler, Nübel im Sommer die Kapitänsbinde gegeben zu haben.

Schubert steht zunächst im Schalke-Tor

Die letzte Entscheidung, die Wagner in Sachen Nübel nun noch treffen muss, ist die, ob der Torwart in der Rückrunde auch weiterhin die Nummer eins bleibt. Da hat er sich am Samstag noch nicht festgelegt, und das aus gutem Grund: Weil Nübel in den ersten beiden Rückrunden-Spielen gegen Mönchengladbach und in München noch gesperrt ist, steht zunächst ohnehin Markus Schubert im Tor.

Die Rechnung ist ganz einfach: Überzeugt der Nübel-Ersatz auch weiterhin, kann Wagner Schubert in der Rückrunde im Tor lassen und schon jetzt die Wachablösung vollziehen. Wenn Schubert dagegen Nerven zeigt, hat der Trainer alle Argumente, Nübel dann wieder ins Tor zu stellen. Diese Entscheidung wird er in der Woche vor dem Spiel am 31. Januar bei Hertha BSC treffen. Es wäre unklug, sich da jetzt schon festzulegen.