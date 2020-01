Schalke: Wagner fällt vorsichtiges Urteil über die Hacienda

“Hacienda de Alamo”: Der Name des Schalker Trainingslagers klingt erstmal wie spanische Musik. Die Schalker haben ihr Camp inmitten einer Ferienanlage aufgeschlagen, die sich um einen Golfplatz gruppiert und deren Herzstück ein Sheraton-Hotel ist. Rundherum gibt es Ferien-Appartements, so weit das Auge reicht - und die Hacienda bietet viel Platz…

Schalke ist die erste Fußball-Mannschaft, die hier ein Trainingslager durchführt, die spanischen Gastgeber haben sich alle Mühe gegeben, die Ansprüche des Bundesligisten zu erfüllen. So wurde der Rasenplatz extra neu angelegt - als Schalkes Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether das Gelände im Oktober besichtigte, konnte von einem gepflegten Rasen noch keine Rede sein. Neben dem Platz wurde zudem ein großes Zelt aufgebaut: Hier machen die Schalke-Profis vor dem Balltraining ihre Aktivierungs-Übungen, um den Körper aufzuwärmen - darauf legt Trainer David Wagner großen Wert. Ganz optimal waren die Bedingungen dort am Anfang nicht: Weil es auch in Spanien um diese Jahreszeit morgens noch empfindlich kühl ist, wird das Zelt nun beheizt, damit die Spieler sich nicht auf dem kalten Boden aufwärmen müssen.

Rund 100 Schalke-Fans sind nach Spanien mitgereist

“Okay” nennt Trainer David Wagner bisher die Bedingungen im Trainingslager - ein echtes Urteil über Hotel und Platz will er erst am Ende der Woche fällen. Was auffällt: Die Wege sind deutlich weiter als etwa in den vergangenen drei Jahren in Benidorm. Für die rund 100 mitgereisten Fans bedeutet dies: Ohne Leihwagen sind lange Fußwege angesagt. Die Hacienda bietet halt viel Platz…

Perfekt für die Fans dagegen die kleine Stehtribüne neben dem Trainingsplatz: Hier können sie das Training viel besser verfolgen als in Benidorm - und es ist im übrigen auch viel übersichtlicher als zu Hause auf Schalke.