Schalke-Vorstand Peter Knäbel zu Gast bei Funke: Seien Sie dabei!

Essen. Schalke-Fans aufgepasst: Für eine Sonderfolge unseres Podcasts „fussball inside“ wird Peter Knäbel bei uns zu Gast sein. Wir verlosen Tickets.

Die Zweitliga-Saison ist angelaufen, die Transferperiode bald beendet – ein guter Zeitpunkt, um Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel in einer Sonderfolge unseres Podcasts „fussball inside“ zu Gast zu haben. Am 16. August wird der Funktionär des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 ab 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Funke Mediengruppe (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen) Rede und Antwort stehen. Gute Nachricht: Sie können live dabei sein!

Denn wir zeichnen im Funke Medienhaus in Essen vor Publikum auf – und Sie können eine der exklusiven Karten dafür erhalten. Alles, was Sie dafür tun müssen: an unserem Gewinnspiel teilnehmen.

Hier geht es zu unserem Schalke-Gewinnspiel.

fußball inside ist ein Podcast von Funke Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir diskutieren Woche für Woche über die Lage bei unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Alle aktuellen Folgen finden Sie hier.

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt im Player über unsere Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

