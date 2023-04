Schalke: Vor welchen Freiburg-Profis Reis besonders warnt

Gelsenkirchen. Die Schalker reisen mit Respekt zum Auswärtsspiel in den Breisgau. Vor zwei Spielern des SC Freiburg warnt S04-Trainer Reis besonders.

Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel von Schalke 04 beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist klar: Als Vorletzter sind die Gelsenkirchener beim Tabellenfünften der klare Außenseiter. Die Freiburger sind dem siebenfachen Meister aus dem Ruhrgebiet in den vergangenen Jahren enteilt. „Sie sind über Jahre gewachsen, ich hatte ja schon mehrfach das Vergnügen gegen Freiburg und Christian Streich zu spielen“, sagt Schalkes Trainer Thomas Reis. „Ich schätze diesen Trainer ohne Ende.“

Seit über elf Jahren ist der 57 Jahre alte Streich inzwischen Cheftrainer beim Sport-Club – eine Konstanz, von der man auf Schalke nur träumen kann. Während Reis in Freiburg zum 18. Mal auf der S04-Bank sitzen wird, ist es für Streich schon das 437. Spiel als Chef bei den Freiburgern.

Schalke-Trainer Reis warnt vor der Robustheit des SC Freiburg

Doch nicht nur vor Christian Streich hat Thomas Reis großen Respekt – auch vor der Mannschaft der Breisgauer. „Sie haben besondere Spielertypen drin – gerade mit Grifo, der schwierig zu greifen ist. Er schießt auch sehr gefährliche Standards“, sagt Reis. Auf 13 Tore kommt der Deutsch-Italiener Vincenzo Grifo in der laufenden Bundesligasaison, schon jetzt ein persönlicher Rekord für den 30-Jährigen.

In der Gegneranalyse hebt Reis auch Nationalspieler Christian Günter (30) hervor, der sich als rechter Verteidiger immer wieder gefährlich in der Offensive einschaltet, gleichzeitig aber auch in der Defensive sehr robust ist. „Wichtig wird sein, dass wir uns darauf einstellen, dass uns eine große körperliche Präsenz gegenübersteht“, sagt Reis. „Wenn wir das schaffen, ist vielleicht ein Überraschungsmoment möglich“ – obwohl Schalke der klare Außenseiter ist.

