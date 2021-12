Schalke vor HSV-Spiel: Großes Trainer-Lob für Zalazar

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt im Topspiel beim HSV an. Trainer Grammozis will einen mutigen Auftritt seines Teams sehen. Wichtig dabei: Rodrigo Zalazar.

Erschöpft könnte Dimitrios Grammozis sein, müde von einem anstrengenden Jahr beim FC Schalke 04 mit vielen Niederlagen, dem Abstieg und Dauer-Krise. Doch am Tag vor dem letzten Spiel 2021 beim HSV (Samstag, 20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) wirkte der 43 Jahre alte Trainer euphorisch – und das hat zwei Gründe. Am Donnerstag stand er nach 14 Tagen Corona-Quarantäne erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. „Da sind Glückshormone geflossen“, gestand er. Der zweite Grund für seine Vorfreude ist die Rückkehr zu seinem Ex-Klub. 40 Spiele hatte Grammozis von 1998 bis 2000 als ganz junger Profi für den HSV bestritten. „Ich hatte eine sehr schöne Zeit dort. Und wenn man jetzt mit Schalke 04 beim Hamburger SV an einem Samstagabend spielt, ist das ein Highlight“, erzählte der Trainer.