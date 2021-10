Schalke vor Dresden-Hit zwischen Euphorie und Anspannung

Gelsenkirchen. Ein ganz besonderes Spiel erwartet Schalke 04 gegen Dynamo Dresden - rund 56.000 Fans kommen. Die Polizei Gelsenkirchen aber warnt.

Es ist lange her, dass die Fans des FC Schalke 04 ein Fußballspiel so sehnsüchtig erwartet haben – im Januar 2020 war das, als Schalke Borussia Mönchengladbach empfing und es um die Champions-League-Plätze ging. Ein Jahr und neun Monate später steht zwar nur ein Zweitliga-Spiel gegen Dynamo Dresden an (Samstag, 20.30 Uhr/Sky und Sport1) – aber es ist ein ganz besonderes. „Das ist kein normales Spiel“, sagt deshalb Sportdirektor Rouven Schröder zu Schalke-TV. „Das wird eine ganz, ganz besondere Stimmung werden.“