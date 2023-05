Schalke vor BVB: In welchem Stadion ist die beste Stimmung?

Essen. Der BVB steht vor der Meisterschaft, müsste aber für eine Atmosphäre wie auf Schalke nachlegen. Selbst der VfL Bochum schneidet besser ab.

Ob Schalke 04, Borussia Dortmund, der VfL Bochum oder FC Bayern München, vermutlich sogar die TSG Hoffenheim – die Fußball-Fans in Deutschland werden jedesmal den Verein, für den ihr Herz schlägt, nennen, wenn es um die beste Stadionstimmung in der Bundesliga geht. Die Voting-Plattform FanQ wollte in einer Umfrage unter mehr als 10.000 Anhängern (mindestens 200 eines jeden Klubs) herausfinden, in welcher Arena die beste Atmosphäre herrscht. Der BVB kann zwar am Samstag Deutscher Meister werden, ist in dieser Abstimmung aber noch hinter den beiden Abstiegskandidaten Schalke und Bochum zu finden.

Der BVB mit seinem Signal Iduna Park landet in dem Stimmungs-Ranking gerade mal auf dem sechsten Platz, wenngleich der Punkteabstand in dem Ligenvergleich eher marginal ist. Trotzdem: Eine bessere Atmosphäre machen die Fans laut der Umfrage in der Veltins-Arena von Schalke 04 (Platz drei) und im Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum (Platz fünf) aus. An der Spitze: Eintracht Frankfurt mit dem Deutsche Bank Park vor Union Berlin mit dem Stadion An der Alten Försterei.

Die Umfrageteilnehmer wurden laut FanQ mit allen fanrelevanten Fragen konfrontiert. In unterschiedlichsten Bereichen wurden sie zu ihrem Blick auf ihren jeweiligen Lieblingsverein befragt. Bis zu fünf Sterne konnten vergeben werden.

Düster sieht es nach Meinung der Befragten beim FC Bayern aus: Die Stimmung in der Allianz-Arena wurde als zweitschlechteste der ganzen Liga ausgemacht. Noch weniger Laune macht offenbar nur ein Stadionbesuch in der Prezero Arena der TSG Hoffenheim. Der Bundesliga wäre also schon damit geholfen, wenn der BVB künftig als Meister seine Heim-Atmosphäre verbessern kann und Schalke mit seiner großartigen Stimmung erhalten bleiben würde.

Das gesamte Stimmungs-Ranking der Bundesliga

1. Eintracht Frankfurt - Deutsche Bank Park - 4,96 (maximal fünf Sterne waren zu vergeben)

2. Union Berlin - Stadion An der Alten Försterei - 4,95

3. FC Schalke 04 - Veltins-Arena - 4,94

4. 1. FC Köln - RheinEnergie Stadion - 4,90

5. VfL Bochum - Vonovia Ruhrstadion - 4,86

6. Borussia Dortmund - Signal Iduna Park - 4,83

7. VfB Stuttgart - Mercedes-Benz Arena - 4,79

8. SV Werder Bremen - Wohninvest Weserstadion - 4,71

9. Hertha BSC - Olympiastadion - 4,64

10. SC Freiburg - Europa-Park Stadion - 4,62

11. FC Augsburg - WWK Arena - 4,51

12. FSV Mainz 05 - Mewa Arena - 4,40

13. Borussia Mönchengladbach - Borussia-Park 4,34

14. RB Leipzig - Red Bull Arena - 4,24

15. Bayer Leverkusen - BayArena - 4,07

16. VfL Wolfsburg - Volkswagen Arena - 3,90

17. FC Bayern München - Allianz Arena - 3,87

18. TSG Hoffenheim - PreZero Arena - 3,44

