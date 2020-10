Schalke: Viel Leben auf dem Platz – und Hoffen auf Uth

Schalke 04 geht die Rückkehr von Mark Uth weiter mit Vorsicht an: Zwar besteht große Hoffnung, dass der Offensivspieler, der die beiden vergangenen Partien gegen Union Berlin (1:1) und in Dortmund (0:3) wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, am Freitag im Heimspiel gegen Stuttgart wieder zur Verfügung steht. Aber: Auch am Dienstag absolvierte Uth neben dem Mannschaftstraining zum Aufbau auch noch individuelle Sprints und Übungen.

Fit oder nicht fit? Mark Uth fasst sich beim Training ans Bein. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / Ralf Ibing/firo Sportphoto

Mark Uth ist für Trainer Manuel Baum der Schlüsselspieler in der Offensive, wo zuletzt im Derby gar nichts lief. Der gleichfalls verletzte Suat Serdar (Oberschenkel) hingegen war nicht auf dem Platz – er dürfte gegen Stuttgart weiter fehlen.

Schalke: Intensive Spielformen für das Offensivspiel

Die Verbesserung der Offensive war auch am Dienstag der Schwerpunkt im Training des FC Schalke 04. Auf einem verengten Spielfeld gab es Angriffe und Torraumszenen en masse. Ziel: Die Spieler sollten immer wieder zum Abschluss kommen und so Erfolgserlebnisse finden. Manuel Baum coachte sehr laut und engagiert und rief immer wieder Anweisungen ins Spiel.

Am Ende gab’s wieder Applaus von den Fans

Auch auf dem Platz war Leben: Unter den Spielern ging es sehr laut zu. Die Trainingseinheit fand in hohem Tempo statt: Während sich jeweils zwei Achter-Mannschaften intensiv duellierten, bekam eine Spielergruppe immer eine Erholungspause. Am Ende gab’s wieder Applaus von den etwas mehr als 50 Fans, die im Parkstadion zugegen waren. (MH)