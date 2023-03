Schalke-Video: Sorgen vor dem schwierigen Leverkusen-Spiel

Gelsenkirchen. Was gibt es Neues beim FC Schalke 04? Unser Reporter liefert nicht nur gute Neuigkeiten per Video nach dem Training am Dienstagvormittag.

Am Samstag trifft Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) - die Königsblauen wollen ihre eindrucksvolle Serie (acht Spiele in Folge ohne Niederlage) ausbauen. Doch leicht wird das nicht: Leverkusen zog kürzlich ins Viertelfinale der Europa League ein, bezwang Bayern München verdient mit 2:1.

Unser Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet nach dem Training am Dienstagvormittag von personellen Problemen bei den Königsblauen.

