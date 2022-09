Schalke-Video: Schrecksekunde im Training - Terodde grätscht Fährmann um

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 bereitet sich auf das Derby gegen den BVB vor. Unser Reporter Andreas Ernst schildert seine Eindrücke vom Training am Dienstag.

Schrecksekunde beim Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Am Dienstag prallten Ralf Fährmann und Simon Terodde zusammen. Der Schalker Torjäger grätschte den S04-Torhüter um und erwischte diesen an der Nase. "Das sah zunächst nicht gut aus", berichtet Schalke-Reporter Andreas Ernst.

"Alles gut" hat uns Ralle gerade geschrieben https://t.co/xtfHKuqrAP pic.twitter.com/NhHEkkjGeZ — FC Schalke 04 (@s04) September 13, 2022

Schalke-Torwart Fährmann konnte das Training nach kurzer Behandlungspause aber fortsetzen. Sowohl er als auch Terodde werden am Samstag in Dortmund zur Verfügung stehen. "Fährmann bekam ein Pflaster auf die Nase, die Entschuldigung von Terodde kam auch sehr schnell. Beide sind am Samstag im Derby dabei", sagt Ernst.

Im Revier-Derby gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Schalke 04 aber wohl auf Cedric Brunner verzichten. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen am Oberschenkel und verpasste die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag. Auch Marcin Kaminski fehlte. Der 30 Jahre alte polnische Innenverteidiger musste sich am Dienstag einem „kleinen operativen Eingriff an der Wade“ unterziehen.

