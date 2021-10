Schalke 04 feiert den dritten Sieg in Folge. Beim 1:0 in Hannover wird Marcin Kaminski spät zum Helden. Die Highlights im Video.

2. Bundesliga Schalke-Video: Kaminski-Tor versetzt S04 in Ekstase

Gelsenkirchen/Hannover. Das Siegtor fiel spät kurz vor Schluss, aber hochverdient: 8000 mitgereiste Schalke-Fans feierten spät, aber dafür frenetisch Marcin Kaminski.

Der FC Schalke 04 hat zum ersten Mal in dieser Saison den Sprung unter die ersten Drei der Zweitliga-Tabelle geschafft. Durch ein Tor in der Nachspielzeit gewann der Erstliga-Absteiger am Freitagabend vor 39 500 Zuschauern spät aber hochverdient mit 1:0 (0:0) bei Hannover 96.

Torjäger Simon Terodde ging zwar diesmal leer aus und schaffte es deshalb auch nicht, zum alleinigen Rekordtorschützen der 2. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Stattdessen wurden die gut 8000 mitgereisten Schalker Fans von Abwehrspieler Marcin Kaminski erlöst, der kurz vor Schluss das Siegtor erzielte (90.+5). Danach stürmten selbst die Schalker Ersatzspieler jubelnd auf das Spielfeld. (fs)

