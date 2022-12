Schalke-Video: Büskens-Zukunft beschäftigt Königsblau

Die WM-Pause ist vorbei. Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Schalke bereitet sich sieben Wochen lang auf die verbleibenden 19 Bundesligaspiele vor. Reporter Andreas Ernst berichtet vom Trainingsauftakt.

Trainingsauftakt im Winter: Sieben Wochen lang bereitet sich der FC Schalke 04 auf die verbleibenden 19 Pflichtspiele in dieser Bundesligasaison vor. Auf dem Plan von Trainer Thomas Reis stehen sechs Vorbereitungsspiele und ein zehntägiges Trainingslager in Belek in der Türkei.

Schalke-Reporter Andreas Ernst verfolgte am Donnerstag die erste Einheit nach der WM-Pause und eine Medienrunde mit Reis. Im Video schildert er seine Eindrücke.

