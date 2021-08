Schalke vermeldet Transfer von Frankfurts Rodrigo Zalazar

Gelsenkirchen. Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat auf dem Transfermarkt nachgelegt. Wie erwartet verpflichtet S04 Rodrigo Zalazar (21) von Eintracht Frankfurt.

Schalke 04 verstärkt sich mit Rodrigo Zalazar von Eintracht Frankfurt. Das gab der Fußball-Zweitligist wie erwartet am Mittwochmorgen bekannt. Die Königsblauen leihen den 21-jährigen Mittelfeldspieler bis zum Saisonende aus. Zalazar erhält die Nummer zehn und trainiert heute erstmals mit der Mannschaft. Schalke hat sich eine Kaufoption gesichert und könnte Zalazar bis zur Saison 2025/2026 vertraglich binden.

Im Schalker Mittelfeld könnte er zunächst den Platz von Kapitän Danny Latza einnehmen, der verletzungsbedingt noch einige Wochen fehlen wird. Zalazar ist ein Wunschspieler von Trainer Dimitrios Grammozis.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Rodrigo Zalazar für Schalke 04 zu gewinnen", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder zitiert. "Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel."

Rodrigo Zalazar (l.) spielt ab sofort für Schalke 04. Foto: dpa

Schalke-Zugang Zalazar betont: "Die Vorfreude, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ist riesig. Ich habe die 2. Bundesliga in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli kennengelernt und weiß, worauf es ankommt, um in dieser Liga erfolgreich Fußball zu spielen. Das möchte ich möglichst schnell einbringen und den Fans auf dem Rasen zeigen."

Zalazar hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga gespielt und dort überzeugt. Der Uruguayer kam in allen 34 Zweitliga-Spielen zum Einsatz, erzielte sechs Tore und legte sechs Tore vor. Vor allem in der Rückrunde drehte er auf. (fs)

