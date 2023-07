Schalke verliert Test gegen Kopenhagen – Idrizi ein Lichtblick

Kufstein. Gegen den dänischen Double-Sieger FC Kopenhagen unterliegt Schalke 04 mit 2:0. Zwei verschiedene Kapitäne in den zwei Halbzeiten.

Am Dienstagabend war in Kufstein vor allem eines gefragt: Schatten. Bei 33 Grad schmolzen die rund 1500 Fans auf der Haupttribüne des Grenzlandstadions nur so dahin. Trotz des malerischen Alpen-Panoramas waren Profis von Schalke 04 und dem FC Kopenhagen nicht zu beneiden – denn sie mussten bei diesen Bedingungen Fußball spielen. Und das Testspiel in Österreich war eine schweißtreibende Angelegenheit. Hinzu kam: Sportlich erfolgreich war die Partie für die Schalker nicht. Der Zweitligist unterlag dem dänischen Meister und Pokalsieger mit 0:2 (0:2). Diogo Goncalves (33.) und Roony Bardghij (39.) trafen für den FCK.

Spannend wurde es bei den Königsblauen schon vor dem Anpfiff, denn nach dem Rücktritt von Danny Latza wird besonders auf den Kapitän geachtet. In Kufstein trug Innenverteidiger Marcin Kaminski vor der Pause die Binde – nicht etwa Cedric Brunner oder Dominick Drexler, die sich ebenfalls Chancen auf das Kapitänsamt ausrechnen. Doch ob der 31 Jahre alte Pole wirklich neuer Kapitän wird und die Schalker auch zum Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV Ende des Monats aufs Feld führen wird, ist offen. Noch hat Trainer Thomas Reis seine Entscheidung nicht offiziell verkündet.

Schalke-Partie ähnelt zunächst einem Sommerkick

Sportlich passierte in der Anfangsphase des Testspiels nicht viel – die Partie gleich einem Sommerkick und plätscherte vor sich hin. Obwohl die Schalker im ersten Durchgang eine Elf aufboten, die so ähnlich auch gegen den HSV starten könnte, schafften sie es nicht, sich Torchancen herauszuspielen. Auffällig waren die vielen langen Bälle von Kaminski, von denen nicht einer beim Mitspieler landete. Zündende Ideen kamen vom Dreier-Mittelfeld, das aus Ron Schallenberg, Dominick Drexler und Danny Latza bestand, nicht. Latza war dabei eigentlich gar nicht für die Startelf vorgesehen. Er ersetzte kurzfristig Paul Seguin, der muskuläre Probleme beim Aufwärmen verspürte.

Schalke-Angreifer Bryan Lasme.

Torchancen hatte in Durchgang eins nur der Favorit aus Kopenhagen. Erstmals gefährlich wurde es nach einer Ecke der Dänen in der siebten Minute, als eine Kopfball-Bogenlampe von Diogo Goncalves knapp am Tor von S04-Keeper Marius Müller vorbeiflog. Es sollte nicht die letzte Chance des Portugiesen gewesen sein – und seine nächste Gelegenheit nutzte Goncalves. Nach toller Kombination behielt er im Eins-gegen-Eins mit Müller die Nerven und versenkte zum verdienten 1:0 für den FC Kopenhagen.

Wenige Minuten später musste Müller erneut hinter sich greifen. Nach Foul von Kaminski bekamen die Dänen einen Freistoß aus zentraler Position zugesprochen, den Roony Bardghij sehenswert über die Schalker Mauer ins Tor zirkelte – das 2:0 (39.). Echte Gegenwehr zeigten die Schalker vor der Pause nicht mehr.

Schalke-Profi Idrizi vergibt einige Chancen nach der Pause

Mit Beginn des zweiten Durchgangs tauschte Thomas Reis seine Mannschaft komplett aus – das kündigte er schon im Vorfeld an. Simon Terodde übernahm die Kapitänsbinde von Marcin Kaminski. Und das Team der zweiten Halbzeit machte es deutlich besser. Allen voran Leih-Rückkehrer Blendi Idrizi, der dank seiner mutigen Spielweise ein belebendes Element war. Gleich drei Chancen hatte der 25-Jährige kurz nach dem Seitenwechsel. Zwei Schüsse setzte er knapp vorbei (49./55.), einmal traf er nach guter Ballbehauptung von Keke Topp die Latte (52.). Wenig später verpasste der 19-Jährige Topp dann den Anschlusstreffer (66.).

Zum Torerfolg hat es bei den Schalkern allerdings nicht mehr gereicht, es blieb bei der 0:2-Niederlage im dritten Test der Vorbereitung. Viel Selbstvertrauen konnte das Reis-Team dabei nicht sammeln. Eine Chance, es besser zu machen, haben die Schalker schon am Samstag (15.30 Uhr/Live-Stream bei YouTube), wenn in Mittersill ein weiterer Test gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze ansteht.

Aufstellung Schalke 1. Halbzeit: Müller – Brunner, Talabidi, Kaminski, Ouwejan – Schallenberg, Latza, Drexler – Kozuki, Polter, Lasme

Aufstellung Schalke 2. Halbzeit: Langer – Aydin, Greiml, Boboy, Matriciani – Tauer, Idrizi, Ouedraogo (72. Karaman) – Topp, Terodde, Mohr

Tore: 0:1 Diogo Goncalves (33.), 0:2 Roony Bardghij (39.).

Schalke gegen FC Kopenhagen: Das S04-Testspiel im Live-Ticker zum Nachlesen

19:47 Uhr: Und jetzt ist Schluss. Schalke verliert 0:2 gegen den FC Kopenhagen.

19:44 Uhr: Topp will mit seiner Hereingabe Terodde bedienen, der Stürmer kommt aber nicht ran.

19:41 Uhr: Passiert hier noch was? Es sieht nicht danach aus.

19:38 Uhr: Diks sieht die Gelbe Karte nach einem Foulspiel.

19:36 Uhr: Aydin zieht aus 18 Metern ab. Geht knapp drüber.

19:33 Uhr: Ouedraogo ist mittlerweile runter, es spielt Kenan Karaman.

19:30 Uhr: Mal wieder ein Abschluss von Kopenhagen. Hojlund zieht daneben.

19:28 Uhr: Wieder gibt es eine Trinkpause.

19:23 Uhr: Tolle Flanke von Mohr auf Topp. Der kriegt aber nicht genug Druck hinter den Ball - da war mehr drin.

19:21 Uhr: Allerdings ist auch der königsblaue Schwung der Anfangsphase der zweiten Halbzeit verschwunden.

19:18 Uhr: Kopenhagen ist kaum mehr nach vorne gefährlich.

19:11 Uhr: Schalke ist jetzt offensiv viel präsenter. Erneut schießt Idrizi, diesmal links am Tor vorbei.

19:09 Uhr: Und wieder Schalke! Und wieder Idrizi! Torwart ist geschlagen, Idrizi trifft die Latte. Ein Kopenhagener Verteidiger hat Glück, dass der Ball nicht von seinem Körper ins Tor prallt.

19:07 Uhr: Schalke ist offensiv da. Greiml verpasst den Treffer nach einer Ecke. Kurz darauf schießt Idrizi knapp vorbei.

19:03 Uhr: Weiter geht's! Schalke spielt nun mit folgender Aufstellung: Langer - Aydin, Greiml, Boboy, Matriciani, Tauer, Idrizi, Ouedraogo, Topp, Terodde, Mohr.

18:47 Uhr: Nun ist Halbzeit. Kopenhagen führt verdient 2:0 gegen Schalke.

18:45 Uhr: Lautstark machen sich die Schalke-Fans auf den Rängen bemerkbar.

18:41 Uhr: Und das ist ein überragender! Roony Bardghji, erst 17 Jahre alt, zirkelt den Ball für Kopenhagen über die Mauer und ins Tor - 2:0 für Kopenhagen.

18:40 Uhr: Jetzt drückt Kopenhagen wieder. Gute Freistoßposition aus rund 20 Metern.

18:36 Uhr: Kaum gesagt, liegt Schalke zurück. Diogo Goncalves wird per sehenswertem Steckpass bedient, er schiebt den Ball an Müller vorbei. 1:0 für Kopenhagen.

18:35 Uhr: Schalke kann das Spiel inzwischen etwas offener gestalten.

18:30 Uhr: Kozuki wird schön freigespielt und schließt ab - Außennetz. Die Fahne des Linienrichters war aber oben.

18:26 Uhr: Das Spiel läuft wieder.

18:24 Uhr: Da es sehr heiß ist, schickt der Schiedsrichter die Mannschaften zur Trinkpause.

18:22 Uhr: Jetzt zeigt sich Schalke auch mal offensiv, Latza holt die erste Ecke heraus. Talabidi kommt mit dem Kopf heran, gefährlich wird es aber nicht.

18:18 Uhr: Von Schalke kommt außer einem Schussversuch von Dominick Drexler in der Frühphase der Partie offensiv nicht viel.

18:14 Uhr: Ex-Schalker Jordan Larsson kommt zum Abschluss. Müller pariert im Nachfassen.

18:13 Uhr: Kopenhagen hat deutlich mehr Ballbesitz und Spielkontrolle.

18:08 Uhr: Nach einer Ecke für Kopenhagen wird es das erste Mal leicht gefährlich. Der Ball kommt aber nicht aufs Tor.

18:05 Uhr: Für ein klares Halten gegen Lasme sieht Kopenhagens Valdemar Lund die erste Gelbe Karte.

18:02 Uhr: Da sich Paul Seguin beim Warmmachen leicht verletzt hat, steht Danny Latza in der Startelf.

18:01 Uhr: Marcin Kaminski führt die Mannschaft als Kapitän an.

18 Uhr: Die Mannschaften sind da, das Spiel geht los.

17:40 Uhr: Hallo zusammen. Um 18 Uhr beginnt das Testspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Kopenhagen. Hier gibt es die Aufstellung von Schalke:

So spielt #S04: Müller - Brunner, Talabidi, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg, Seguin - Drexler - Kozuki, Polter, Lasme. #S04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) July 11, 2023

Schalke in Mittersill: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04