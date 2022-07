Schalke verliert großes Talent an einen Eerste-Divisie-Klub

Gelsenkirchen. Nach insgesamt fünf Knappenschmiede-Jahren beim FC Schalke 04 zieht es den 20-jährigen Niederländer Jimmy Kaparos nun zurück in sein Heimatland.

Der 20-Jährige, der in den vergangenen beiden Jahren ein enorm wichtiger Bestandteil in der Defensive der königsblauen U-23-Mannschaft in der Regionalliga West gewesen ist und am 8. Mai 2021 bei der 2:4-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim sogar einen Bundesliga-Einsatz im Schalker Trikot gehabt hat, kehrt in seine niederländische Heimat zurück.

Jimmy Kaparos wechselt zum Zweitligisten PEC Zwolle, der die vergangene Saison in der höchsten Spielklasse des Landes, der Eredivisie, als Tabellenschlusslicht beendet hat und gemeinsam mit Heracles Almelo und Willem II Tilburg abgestiegen ist.

Schalkes Jimmy Kaparos hat für zwei Jahre unterschrieben

„PEC Zwolle hat mit Jimmy Kaparos einen neuen Spieler verpflichtet“, ist auf der Internet-Seite des Klubs aus der Eerste Divisie zu lesen. „Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Abwehr eingesetzt werden kann, gehörte bereits zu Beginn der Vorbereitung zur ersten Auswahl und überzeugte in dieser Zeit den technischen Stab von seinen Fähigkeiten. Der 20-jährige Jimmy Kaparos unterschreibt für zwei Spielzeiten.“

Weiter heißt es: „Der gebürtige Arnhemmer kommt ablösefrei von Schalke 04, wo er in der zweiten Mannschaft spielte. Davor spielte Jimmy Kaparos für verschiedene Jugendmannschaften des Vereins aus Gelsenkirchen und in der Jugend des VfB Stuttgart.“

Schalker 4:0-Sieg am 20. Oktober 2019 bei Borussia Dortmund

Für die Königsblauen kommt Jimmy Kaparos auf 55 Regionalliga-Einsätze sowie 39 Partien in der A-Junioren-Bundesliga – unter anderem war er beim fast schon legendären 4:0 vom 20. Oktober 2019 bei Borussia Dortmund dabei – und 26 in der B-Junioren-Bundesliga.

„Diese Vorbereitung war sehr wichtig für mich“, sagt Jimmy Kaparos auf der Internet-Seite seines neuen Klubs. „Da mir Schalke 04 den Raum gegeben hat, woanders hinzuschauen, und der PEC Zwolle mich bei der Arbeit sehen wollte, bin ich gut gelaunt in die Vorbereitung gestartet. Ich habe im Training und in den Wettkämpfen mein Bestes gegeben, und es ist sehr schön zu hören, dass die Trainer so positiv zu mir stehen. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison mit PEC Zwolle.“ (AHa)

