Schalke verliert Dadashov - U23-Kapitän wechselt nach Berlin

Gelsenkirchen. Die U23 von Schalke 04 muss künftig ohne Rufat Dadashov ausgekommen. Der Top-Torjäger und Kapitän des Teams verlässt S04 nach zwei Jahren.

Rufat Dadashov ist nicht nur Kapitän der Zweitvertretung des FC Schalke 04, sondern mit zwölf Treffern und fünf Vorlagen auch der beste Torschütze sowie Scorer im Team von Trainer Jakob Fimpel. Zur neuen Saison 2023/2024 müssen S04 II und Fimpel nun ohne den Angreifer planen. Der BFC Dynamo hat die Verpflichtung des 31-jährigen Dadashov auf seiner Homepage bekannt gegeben.

Für den Aserbaidschaner ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Dessen zwei Tore im Berliner Pokalfinale 2018 – 2:1 gegen Berliner SC – machten ihn für die BFC-Fangemeinde unsterblich. Nun kehrt der Stürmer nach fünf Jahren zum Berliner Traditionsklub, wo er einst in 29 Einsätzen satte 29 Treffer erzielte, zurück.

Schalke-Abgang: Rufat Dadashov mit guter Torquote

Dadashovs Vita kann sich überhaupt sehen lassen. Überall, wo er unter Vertrag stand, knipste er auch. Seine Torgefahr und sein großer Wille führten Dadashov schließlich in die 3. Liga zum SC Preußen Münster und zurück in die Nationalmannschaft Aserbaidschans.

Nach knapp anderthalb Jahren im Münsterland – für die Preußen erzielte er in 55 Einsätzen 20 Treffer – wagte er Anfang 2020 den Schritt nach Amerika und stand dort beim Phoenix Rising FC in der zweitklassigen USL Championship unter Vertrag (15 Tore in 29 Spielen). Im August 2021 kehrte er schließlich nach Deutschland zurück und schloss sich der U23 des FC Schalke 04 an.

Schalkes U23 verliert einen Anführer

Im Dezember 2021 gab er für die Königsblauen im Spiel gegen den FC St. Pauli sein Debüt in der 2. Bundesliga. In dieser Saison führte er die U23 als Mannschaftskapitän aufs Feld und war auf und neben dem Platz ein Anführer – der wird Schalke in Zukunft fehlen.

Neben Dadashov wird auch Torwart Radomir Novakovic (23) die U23 von S04 nach Saisonende verlassen – weitere Abgänge sind noch nicht offiziell verkündet worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04